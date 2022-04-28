https://tr.sputniknews.com/20220428/babasinin-kullandigi-traktorun-altinda-kalan-4-yasindaki-cocuk-oldu-1055912829.html

Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Kupçak, hayatını kaybetti. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T09:48+0300

2022-04-28T09:48+0300

2022-04-28T09:48+0300

türkiye

adana

traktör

çocuk

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Adana'da, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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adana, traktör, çocuk