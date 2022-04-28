https://tr.sputniknews.com/20220428/babasinin-kullandigi-traktorun-altinda-kalan-4-yasindaki-cocuk-oldu-1055912829.html
Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Kupçak, hayatını kaybetti. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T09:48+0300
2022-04-28T09:48+0300
2022-04-28T09:48+0300
türkiye
adana
traktör
çocuk
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Adana'da, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/manisada-kazara-tufekle-annesini-yaralayan-kisi-gozaltina-alindi-1055846745.html
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adana, traktör, çocuk
Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Kupçak, hayatını kaybetti.
Adana'da, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.