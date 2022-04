Bahçeli'den Ali Babacan açıklaması: Dağılma değil, çok zeki hareket ediyor

https://tr.sputniknews.com/20220428/bahceliden-ali-babacan-aciklamasi-dagilma-degil-cok-zeki-hareket-ediyor-1055919599.html

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partilerinin isim ve logosuyla seçime gireceklerine yönelik açıklamasına ilişkin Bahçeli, "Dağılma değil, çok zeki... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar yemeğinde bir araya geldiği gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı .Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının 12 dakika sürdüğünün anımsatılması üzerine, Kılıçdaroğlu ile okul arkadaşı olduğunu belirtti ve okullarından biri Aydın Güven Gürkan, diğeri Kılıçdaroğlu olmak üzere sosyal demokrat çizgide iki genel başkan çıktığını söyledi.Bahçeli, "O zaman meşhur Gandi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok." dedi.Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında çok sert üslup kullandığını ifade eden Bahçeli, "Tarihe kayıt düşen üsluplardır. Tavsiyem, Türkiye gergindir, ekonomik yönden önemli sıkıntıları vardır, uzun yıllar terörle karşı karşıya kalmıştır, komşu ülke ve coğrafyalarda sıcak savaşlar ve çatışmalar yaşanmaktadır. Böyle bir ortam içerisinde Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.Böyle bir ortamı germeye kimsenin hakkı bulunmadığını belirten Bahçeli, tahrik edici, şiddeti körükleyici, hakaret içerikli ifadelerden kaçınmak gerektiğini vurguladı.'Helalleşmeyi bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var'Bazen konuşmaları sert üslupla yapmak zorunda kalmalarına rağmen mümkün olduğu kadar hakaretten uzak durduklarını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:Bazı ülke ve bölgelerdeki çatışma ve gerginliklere dikkati çeken Bahçeli, Rusya'nı Ukrayna operasyonlarını anımsattı. Bahçeli, "İşte böyle bir noktada Türkiye'de helalleşmek isteyenlerin önce Türkiye'nin milli menfaatleri ve o milli menfaatleri hedefe taşıyacak olan bugünkü yönetimin politikalarıyla helalleşip kaynaşmasında yarar var. Yani bu çok önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir ortamda sadece iktidarın geleceği açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısından değerlendirilip, yorumlanmasında ve milli politikalara destek olunmasında yarar var." dedi.'Kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir'Bahçeli, bu savaşın İstanbul barışıyla sonuçlanması halinde Türkiye'nin kazancının herkesin kazancı olacağını ve böyle bir kazancın da her siyasi partiye fayda getireceğini söyledi.Bahçeli, şunları kaydetti:'Kavgayla adaylık olmaz'"Kılıçdaroğlu aday mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Gönlümde yatanı başkasıyla paylaşmak doğru bir şey değil. Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanı'dır. Şimdi adayımız o iken 'şöyle olsun' demek gönül kayması olur, o da sağlıklı olmaz. Gönül kayması çok önemlidir, risklidir, çok da zararlıdır. Onun için gönlümüzü bir yere vermişiz. Bu siyaseten de, memleket meselelerinde de kesinleşmiş bir durumdur. Böyle bir durumda Allah selamet versin kim ne olacaksa olsun, bizden öte olsun da." diye konuştu.Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soruya da, "Kavgayla adaylık olmaz. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye'yi götürür. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var." yanıtını verdi.Altılı masanın devam edip edemeyeceğine yönelik soru üzerine Bahçeli, "Altıdan evvel beşi düşünün, beş birbirine benziyor mu? Bir araya geldiği zaman yumruktan başka bir şey olmuyor." dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "istibdat" açıklaması anımsatılarak, "Altılı masada bir şey mi oluyor?" sorusuna, "Altılı masayla alakalı değil, Kavala'ya bakışta farklılıklar var Türkiye'de. O bakış da yanlış bir bakış." karşılığını verdi.Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ortada olduğunu, konuyla ilgili tartışma ve mahkemelerin devam ettiğini belirten Bahçeli, "Bunların içinde istibdattı, şuydu, buydu... Yani 'ağaç keseceğiz' diye gidiyorsunuz, kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde 'istibdat' diye yazıyor. Yeni merminin adı 7.65 mi, istibdat mı?" dedi.'Dağılma değil, çok zeki hareket ediyor'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, partilerinin isim ve logosuyla seçime gireceklerine yönelik açıklamasının belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Dağılma değil, çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak, bugünden işaret veriyor. Altı kişiyle bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip, sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki beşine de aynı uyarı gelirse ortada altı diye bir şey kalmaz." şeklinde konuştu.'Kendisine tavsiyem Amerika'ya gitmesidir'HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine ilişkin bir soruya Bahçeli, "Bunun arkası, önü yok. İhanetin arkası ve önü yok. Ya kendisi 'TBMM benim Meclisim değildir' diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak. Nereye gitmek istiyorsa, Ermenilerin hangi diasporasında kim varsa orayla temasa geçmesi lazım. Kendisine tavsiyem Amerika'ya gitmesidir." cevabını verdi.'Elon Musklar Türkiye'de türemesin'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Dezenformasyon Yasası teklifiyle ilgili kendisine taslak sunulup sunulmadığının ve konuyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:Teklifte hapis cezasının olup olmayacağı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Bu kadar şiddeti yaşadık gördük, şu günkü şartlar içerisinde 15 yaşında bir kızı katletmenin, kalkıp 15. kattan aşağı atmanın cezası idamdır. İdam gelmelidir. Ama nasıl geleceğinin sınırı çizilmelidir" diye konuştu.'Şimdi 'iftira' kavramı yerine, 'sosyal medya' kavramı geldi'Sosyal medyadaki paylaşımları, algı oluşumlarını, "felaket" olarak niteleyen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:'Osman Kavala Sorosçu'dur'12. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gezi olayları sırasında Türkiye'nin imajıyla ilgili söyleminin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "2013'te telaffuz ettiği ifadeleri şimdi Abdullah Gül'ün dikeniyle beraber değerlendirirsem ona ne getirip ne götürdüğü, nasıl bir savrulma içinde olduğu çok daha iyi anlaşılır. Osman Kavala Sorosçu'dur ve Türk milletini temsil edecek bir zekada, kabiliyette, soyda değildir." yanıtını verdi.'Bunun altından CHP kalkamaz'Devlet Bahçeli, muhalefetin Gezi olayında MHP'lilerin de yer aldığı yönündeki iddialarına ilişkin, şunları söyledi:'O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış'Geçmişin ve bugünün okunması, anlatanların dinlenilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Elektriği kesilen eve gidiyorsun da o dönemde hayatını kaybetmiş, yavruları ortada kalmış bir aileye niye gitmiyorsun? O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı? Şimdi kandili kullanmıyorsun, lüküsü kullanıyorsun. Ama şimdi çağ elektrik çağı. Toplumu geriye götürmeye, toplumda geçmişteki yaşanan acıları tekrar yaşanabilecek korkusu salmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.Bahçeli, "Tehlikeyi o kadar büyük ve yakın mı görüyorsunuz?" sorusuna ise "Evet kavgayı körüklerseniz çok yakındır." yanıtını verdi.MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de gittiği evin elektriğinin kesilmediğinin tespit edildiğini söyleyen bir gazeteciye de "Hangi eve gitmişse o evin ahlakı doğruyu söylemesini gerektirir. Yani gazetelerde tartışacağınız yerde 'benim evimde elektrik vardı, yoktu, geldikleri zaman birileri kesti' demeye gerek yok. Bunların hepsi söylediğim şeyleri körüklüyor, esas tehlike orada. Bir sürü kabı, tencereyi birbirine vurdular, değişen bir şey oldu mu? O kadar çıkıp vuranlar, tencere kapağının sesini sandığa vermiş olsalardı sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu." dedi.'Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu mu kazıyor?'Gezi davasının karar duruşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini de eleştiren Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:'Sütten evvel Ukrayna'da, Rusya'da barışa ihtiyaç var'Bahçeli, ekonomiye ilişkin bir soru üzerine, Cumhur İttifakı'nın içinde bulunduklarını hatırlatarak, iktidarın uygulayacağı ekonomi politikasını gönülden desteklediklerini dile getirdi."Ekonomi politikası sabır işidir. Bazı konularda dikkatli olmayı gerektirir. Bu bir tercih meselesidir." diyen Bahçeli, ekonomide büyüme, istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı adaleti ve ödemeler dengesi olmak üzere 5 önemli nokta bulunduğunu vurguladı. MHP lideri, şöyle devam etti:'Karıştırılmış bir parlamenter sisteme benzetmenin manası yok'Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine yönelik bir soruya Bahçeli, "Eğer Türkiye'de Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kalıcı, istikrar sağlayıcı, ülke yönetiminde etkin olabilecek bir konuma gelmek istiyorsa 85 milyonu kucaklamak mecburiyetinde. Bu 85 milyonun içerisinde kim varsa onlarla bütünleşmek isteriz." yanıtını verdi.Seçimin zamanında olacağının, olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, şöyle konuştu:Mahalli idareler seçimlerinin 31 Mart 2024'te yapılacağını belirten Bahçeli, bu seçime de 712 gün yani bir yıl 11 ay 12 gün kaldığını söyledi. Bahçeli, MHP'nin bu iki takvime göre hazırlıklarını devam ettirdiğini kaydetti.Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin Devlet Bahçeli, "Bunu anlamak zor. Sisteme insanları besledikleri gibi vitamin mi katacaklar? Nasıl güçlendirilecek. Hangi vitamini siyasi sisteme dahil ederseniz güçlendirilmiş olur?" diye sordu.'Heavy metalciler burnu düşük olanlar, bizimle alakası yok'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti yapmasıyla ilgili soruya Bahçeli, "Onu eleştirenler var. 'Bir siyasi işareti bir dışişleri bakanı kullandı' diye. Öncelikle yazmadan, araştırmadan MHP'ye gelmelerinde yarar var. Su gözünden içilir, arktan su içmenin hiçbir faydası yok. Bana gelmiş olsalardı 'şunu yaparsa heavy metalcidir, şunu yaparsa bozkurtlar olur.' derdim. Kalkıp Amerika'nın heavy metalcileri ile Dışişleri Bakanımızın yaptığı işareti karıştırmamak gerekir. Niyeti halisane ve sağlam. Ne var yapmış. Heavy metalciler burnu düşük olanlardır, bizimle alakası yok." cevabını verdi.Bahçeli, "Mahallenin uşaklarını MHP'ye davet ediyorum." sözünün, İYİ Parti'den bazı isimlere çağrı olduğu yönünde değerlendirildiğinin ifade edilmesi üzerine de mahalle kavramının önemli ve sosyolojik bir vaka olduğunu ve iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli, "Mahalle bir dayanışmadır, bir sahiplenmedir ve bir arada olmadır. Doyurucu bir kavramdır. Memleketini seven, vatana sadık kalan kim varsa alayını davet ediyoruz, mahallenin uşakları hangi mahalleden olursa olsun. Buradan bir partiye pay çıkarmak kolay olmaz. Madem mahallenin çocuklarıydı niye gittiler, peki mahallenin çocukları davet edilirse niye gelsinler." şeklinde konuştu.Bahçeli Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin, "Bunun yorumu yok, sonuca bakmak lazım. Terörizmin kökünü kazıyorlar, kazımaları gerekir. Tamamen işi bitirmek lazım. Bu milletin terörün sosyal, ekonomik maliyetini taşıyacak hali kalmadı. Bunu bitirmek lazım." ifadelerini kullandı.'Terörle ilgili taviz olmaması lazım'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasını da bir soru üzerine değerlendiren Bahçeli, bunun önemli bir başarı ve rahatlama olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde toplumda yaşanan çatışma ve gerilimlerin hafifleyeceği kanaatindeyim." dedi. Bahçeli, salgın sürecinde Bilim Kurulu'nun tarihi bir görevi yerine getirdiğini belirterek, katkı sağlayan bilim insanları ve onların yetiştirdiği sağlık görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.'Beşiktaş geleceğe çok güzel hazırlanıyor'Beşiktaş ile ilgili bir soru üzerine ise Bahçeli, "Beşiktaş geleceğe çok güzel hazırlanıyor. Yeni bir yapılanma ama yabancı futbolcu, yabancı hoca. 'Yerli ve milli' diyoruz her konuda. Bu yerli ve milli futbolun dışında nerede olacak? Neden futbolda yok? Bunun sualini de bulmamız lazım. Onun için değerli milli sporcu, Türk futbolunu kurtarmak, güçlendirmek için Meclis'te önemli bir yasayı arkadaşlarımızın katkılarıyla çıkardılar. Saffet ve Alpay'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

