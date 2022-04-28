https://tr.sputniknews.com/20220428/bakan-cavusoglu-turkiye-panamayi-latin-amerika-bolgesine-ulasmak-icin-bir-kapi-olarak-gormektedir-1055933853.html

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Panama'yı Latin Amerika bölgesine ulaşmak için bir kapı olarak görmektedir

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Panama'yı Latin Amerika bölgesine ulaşmak için bir kapı olarak görmektedir

Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Panama'nın La Estrella de Panama gazetesi için makale kaleme alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panama'nın... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T21:00+0300

2022-04-28T21:00+0300

2022-04-28T21:02+0300

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, La Estrella de Panama'ya "Türk Dışişleri Bakanı'nın bu ilk resmi ziyareti, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel iş birliğimizde yeni ufuklar açacaktır" başlıklı bir makale kaleme aldı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkileri hakkında, "Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine yönelik açılım politikamızın ardından, şu anda 17 büyükelçilik ile bölgedeki en büyük diplomatik ağlardan birine sahibiz. Latin Amerika'ya yönelik artan bu ilgi, ekonomik ilişkilerde de çarpan etkisi yaptı ve Türkiye'nin bölge ile olan ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti" ifadelerini kullandı.Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdiği uçuşlarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu uçuşların iki bölge arasında bir hava köprüsü oluşturduğunu ve hem ekonomik iş birliği hem de insani ilişkileri kolaylaştırdığına dikkati çekti.Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Kolombiya ve Meksika ofislerinin faaliyetlerinden bahsederek, TİKA'nın bölgede yaklaşık 500 projeye imza attığını aktardı.Türkiye-Panama ikili ilişkileri hakkında Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Türkiye, Panama'yı Latin Amerika bölgesine ulaşmak için bir kapı olarak görmektedir'Çavuşoğu, Türk inşaat firmalarının dünyada başarılı bir üne sahip olduğunu belirterek, "İnşaatın Panama ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu bilerek, Türk şirketlerinin ortak girişimler dahil olmak üzere yüksek kaliteli performanslarıyla Panama'daki birçok projeye büyük katkı sağlayabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Panama'nın stratejik konumuna binaen Çavuşoğlu, "Türkiye, okyanuslar ve kıtalar arasındaki stratejik konumu nedeniyle Panama'yı ikili iş birliğimizin sınırlarının ötesinde, tüm Latin Amerika bölgesine ulaşmak için bir kapı olarak görmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında bulunan Türkiye'nin Panamalı ticari işletmelere daha geniş coğrafyada büyüme fırsatları sunduğuna inanıyoruz." mesajını verdi.Çavuşoğlu, Panama'nın iklim değişikliğine karşı başarılarını aktararak, "Panama'yı önemli bir ortak olarak görüyor ve iklim değişikliği ile çevre koruma alanlarındaki deneyimlerine değer veriyoruz. Panama'nın dünyadaki üç karbon negatif ülkeden biri olması ve 30x30 Okyanus Koruma Hedeflerine ulaşarak Mavi Lider olma başarısı tüm övgüleri hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.'Türk Kültürü ve Tarihi Bölümü açarak ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz'Çavuşoğlu, iki ülke üniversitelerinin iş birliğine değinerek, "Üniversitelerimiz arasında kurulan yakın ilişkiler sayesinde akademik ve kültürel iş birliğinin sağlam temellerini attık. Şimdi Türkçe derslerimizin kapsamını ve yoğunluğunu genişleterek ve Panama Üniversitesinde Türk Kültürü ve Tarihi Bölümü açarak bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, makalesini şöyle tamamladı:"Şu ana kadar ilişkilerimizde elde ettiğimiz kazanımlar dikkat çekicidir. Ancak daha yapacak çok şey var. Türkiye, Panama ile birçok alanda ilişkilerini daha da derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi şüphesiz sabırsızlıkla bekliyor. Bugün, ilişkilerimizin tarihinde Panama'ya ikili bir ziyaret gerçekleştiren ilk Türk Dışişleri Bakanı olmanın onurunu yaşıyorum. Bunun daha birçok karşılıklı üst düzey ziyaretle devam edeceğinden eminim. Nitekim milletvekillerimiz yoğun temaslar yoluyla daha yakın ilişkiler kurma konusunda şimdiden çok yol kat etti. Artık devletimizin ve özel sektörümüzün geri kalanı da aynı şeyi yapmalıdır. Bu ivmeyi yakalayalım."

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mevlüt çavuşoğlu