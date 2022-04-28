Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220428/bakan-soylu-istanbulda-patlamaya-hazir-5-kg-patlayici-bomba-duzenekleri-ve-muhimmat-ele-gecirdi-1055907732.html
Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi
Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T01:24+0300
2022-04-28T01:26+0300
türkiye
süleyman soylu
bomba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043673123_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1b35edb7d774ee83d405f6f75b750d9e.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043673123_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4487ffbf313a99cc40b94d9a98c021f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, bomba

Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi

01:24 28.04.2022 (güncellendi: 01:26 28.04.2022)
© AAPolis - TEM - operasyon
Polis - TEM - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала