https://tr.sputniknews.com/20220428/bakan-soylu-istanbulda-patlamaya-hazir-5-kg-patlayici-bomba-duzenekleri-ve-muhimmat-ele-gecirdi-1055907732.html
Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi
Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T01:24+0300
2022-04-28T01:24+0300
2022-04-28T01:26+0300
türkiye
süleyman soylu
bomba
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İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, bomba
Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi
01:24 28.04.2022 (güncellendi: 01:26 28.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.