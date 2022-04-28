https://tr.sputniknews.com/20220428/bakan-soylu-istanbulda-patlamaya-hazir-5-kg-patlayici-bomba-duzenekleri-ve-muhimmat-ele-gecirdi-1055907732.html

Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi

Bakan Soylu: İstanbul'da patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve mühimmat ele geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T01:24+0300

2022-04-28T01:24+0300

2022-04-28T01:26+0300

türkiye

süleyman soylu

bomba

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İçişleri Bakanı Süleyman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

türkiye

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süleyman soylu, bomba