https://tr.sputniknews.com/20220428/bddkdan-bankalara-yabanci-para-platformlarinda-islem-yapmayin-1055911609.html
BDDK'dan bankalara: Yabancı para platformlarında işlem yapmayın
BDDK'dan bankalara: Yabancı para platformlarında işlem yapmayın
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T08:53+0300
2022-04-28T08:53+0300
2022-04-28T08:58+0300
ekonomi
bddk
banka
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BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda “Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir” denildi.BDDK ilgili talebinin gerekçesini “Bankaların mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak; ilgili kredinin kullandırıma amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması” olarak özetledi.BDDK’nın denetimindeki bankaların ilgili platformlarında kurumsal ve bireysel döviz altın ve benzeri işlemler yapılabiliyor.
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bddk, banka
BDDK'dan bankalara: Yabancı para platformlarında işlem yapmayın
08:53 28.04.2022 (güncellendi: 08:58 28.04.2022) Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını istedi.
BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda “Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir” denildi.
BDDK ilgili talebinin gerekçesini “Bankaların mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak; ilgili kredinin kullandırıma amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması” olarak özetledi.
BDDK’nın denetimindeki bankaların ilgili platformlarında kurumsal ve bireysel döviz altın ve benzeri işlemler yapılabiliyor.