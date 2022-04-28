https://tr.sputniknews.com/20220428/bddkdan-bankalara-yabanci-para-platformlarinda-islem-yapmayin-1055911609.html

BDDK'dan bankalara: Yabancı para platformlarında işlem yapmayın

BDDK'dan bankalara: Yabancı para platformlarında işlem yapmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T08:53+0300

2022-04-28T08:53+0300

2022-04-28T08:58+0300

ekonomi

bddk

banka

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BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda “Tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir” denildi.BDDK ilgili talebinin gerekçesini “Bankaların mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasına, kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik olarak; ilgili kredinin kullandırıma amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması” olarak özetledi.BDDK’nın denetimindeki bankaların ilgili platformlarında kurumsal ve bireysel döviz altın ve benzeri işlemler yapılabiliyor.

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bddk, banka