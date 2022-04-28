https://tr.sputniknews.com/20220428/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebiden-servet-yardimciya-sahaya-bankalar-cikmayacak-1055918010.html

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Servet Yardımcı'ya: Sahaya bankalar çıkmayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Servet Yardımcı'ya: Sahaya bankalar çıkmayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmeyi anlattı. Harcama limitlerinin esnetilmesi gerektiğini ilettiğini belirten Çebi... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T12:47+0300

2022-04-28T12:47+0300

2022-04-28T12:56+0300

spor

harcama limiti

beşiktaş

ahmet nur çebi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044790732_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_2a9637633667268da24c4bc06dec8aec.jpg

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Vodafone Park'ta düzenlenen iftar yemeğinde harcama limitleri konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü gazetesinin haberine göre, “Şu anki en büyük problemimiz harcama limitleri” diyen Çebi, TFF'de geçici olarak başkanlık görevinde bulunan Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.Siyah beyazlıların başkanı, “TFF limitleri açıklamakta geç kalıyor. Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor. Ayrıca limitler de esnetilmeli” dedi.Başkan Çebi, “Bu konuyla ilgili Servet Yardımcı Bey ile görüştüm. ‘Bankalar Birliği böyle istiyor' dedi.. Ben de kendisine, ‘Sayın Başkan, sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız. Siz bankaları bize bırakın, biz onları ikna ederiz. Zaten biz kulüpler sahaya çıkamadıktan sonra TFF olarak siz ne yapacaksınız?' dedim. Ayrıca ‘Öyle bir durumda her bir yönetim kurulu üyeniz, güreş ve boks gibi federasyonlarına gitmek zorunda kalırsınız” diyerek espri de yaptım” ifadesini kullandı.Küme düşmenin kaldırılması için yapılan başvurular için de konuşan Çebi, “Geçen sezon küme düşmenin kaldırılması benim fikrimdi. O dönem mücbir sebepler vardı. Ancak şu an böyle bir şeyin olması mümkün değil, düşmenin kaldırılması saçma olur. Ne yani 40 takımla mı oynayacağız ligi? İzmir takımlarının ligden düşmesine üzüldüm” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220111/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-en-yuksek-pay-fenerbahcenin-1052626685.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

harcama limiti, beşiktaş, ahmet nur çebi