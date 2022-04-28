Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:03 28.04.2022 (güncellendi: 15:31 28.04.2022)
© AA / Muhammed Enes YıldırımSpor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Kim Min-Jae (solda), Beşiktaşlı rakibi Valentin Rosier (sağ) ile mücadele etti.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:
6 Mayıs Cuma
20.00 Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
20.00 Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
16.00 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe