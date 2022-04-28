Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Kim Min-Jae (solda), Beşiktaşlı rakibi Valentin Rosier (sağ) ile mücadele etti.