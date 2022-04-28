Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220428/besiktas-fenerbahce-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1055923983.html
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T15:03+0300
2022-04-28T15:31+0300
spor
beşiktaş
fenerbahçe
derbi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051916851_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1e0dce0f50a95606382472b7ebd5a942.jpg
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:6 Mayıs Cuma20.00 Hatayspor - Trabzonspor20.00 Gaziantep FK - Kayserispor7 Mayıs Cumartesi16.00 Sivasspor - Kasımpaşa16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor8 Mayıs Pazar16.00 Altay - GZT Giresunspor16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051916851_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_9679efe9591d28a0b7c20579ab56913f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, fenerbahçe, derbi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

15:03 28.04.2022 (güncellendi: 15:31 28.04.2022)
© AA / Muhammed Enes YıldırımSpor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Kim Min-Jae (solda), Beşiktaşlı rakibi Valentin Rosier (sağ) ile mücadele etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Kim Min-Jae (solda), Beşiktaşlı rakibi Valentin Rosier (sağ) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone olTelegram
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:
6 Mayıs Cuma
20.00 Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала