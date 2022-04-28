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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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başkan
seçim
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Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçiminin tarihi açıklandı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacakKulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.
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beşiktaş, başkan, seçim

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

16:33 28.04.2022 (güncellendi: 16:35 28.04.2022)
© AABeşiktaş kartal seçim
Beşiktaş kartal seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak.
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçiminin tarihi açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.

Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.
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