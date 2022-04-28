https://tr.sputniknews.com/20220428/besiktasta-baskanlik-secimi-tarihi-belli-oldu-1055927199.html

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 29 Mayıs'ta yapılacak. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

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beşiktaş

spor

başkan

seçim

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Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçiminin tarihi açıklandı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacakKulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.

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beşiktaş, başkan, seçim