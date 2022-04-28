https://tr.sputniknews.com/20220428/biden-japonya-ve-guney-koreyi-ziyaret-edecek-1055910048.html

Biden Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

Biden Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 20-24 Mayıs'ta Japonya ve Güney Kore'ye ziyarette bulunacak. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T04:57+0300

2022-04-28T04:57+0300

2022-04-28T04:57+0300

dünya

abd

joe biden

japonya

güney kore

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Biden, hükümetlerimiz, ekonomilerimiz ve halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmek adına 20-24 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edecek." ifadesini kullandı.Ziyaretin Biden yönetiminin "açık ve özgür Hint-Pasifik" taahhüdünün de bir göstergesi olacağını belirten Psaki, "Bu ziyaret, 12 ve 13 Mayıs'ta Washington'da düzenlenecek ABD-ASEAN Özel Zirvesi de dahil Hint-Pasifik ile 1 yıldan uzun zamandır süren yoğun diplomasinin bir ürünüdür." görüşünü paylaştı.Biden'ın hem Güney Kore hem de Japonya'da mevkidaşlarıyla görüşeceğini bildiren Psaki, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik bağların genişletilmesi ve iş birliğinin artırılması gibi konuların ele alınacağını kaydetti.Psaki, Biden'ın Tokyo ziyareti kapsamında Avustralya, Japonya, Hindistan ve ABD'den oluşan ve "Quad" olarak bilinen grubun toplantısına da katılacağını belirtti.

japonya

güney kore

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