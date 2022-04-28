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Bitcoin, bir ülkede daha resmi para birimi oldu
Bitcoin, bir ülkede daha resmi para birimi oldu
Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde resmi para birimi oldu. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T01:46+0300
2022-04-28T01:47+0300
ekonomi
bitcoin
orta afrika
el salvador
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin’i resmi para birimi yaptı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin oybirliğiyle Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiği aktarıldı.Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi. Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi.Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.
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bitcoin, orta afrika, el salvador

Bitcoin, bir ülkede daha resmi para birimi oldu

01:46 28.04.2022 (güncellendi: 01:47 28.04.2022)
© AABitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde resmi para birimi oldu.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin’i resmi para birimi yaptı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin oybirliğiyle Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiği aktarıldı.
Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi. Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi.
Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.
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