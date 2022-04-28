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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/bulgaristan-rusyanin-gaz-tedariki-icin-one-surdugu-sartlari-kabul-etmeyecegiz-1055922818.html
Bulgaristan: Rusya'nın gaz tedariki için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceğiz
Bulgaristan: Rusya'nın gaz tedariki için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceğiz
Rusya'nın rubleyle ödeme mekanizmasını uygulamayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini kesmesiyle ilgili açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T14:35+0300
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ukrayna krizi
bulgaristan
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Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov "Kimsenin sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı yoktur. Eğer taviz verirsek bu Avrupa ailesindeki ilk çatlağı oluşturur ve bu çatlağın sebebi Bulgaristan olmayacaktır" dedi. Azeri gazının alımı ve ortak LNG alımlarının düzenlenmesinde AB'nin yardımına güvendiklerini söyleyen Petkov, durumda herhangi bir değişiklik olmazsa Bulgaristan'ın bir aydan fazla bir süre boyunca yeterli gaz tedarikine sahip olduğunu belirtti.Bugün Ukrayna'yı ziyaret eden Petkov, Avrupa'yı 'daha güçlü' olmaya ve Rus gazı ithalatını kesmeye çağırdı."Daha güçlü olmalıyız, sert olmalıyız" diye konuşan Bulgaristan Başbakanı, Sofya'nın Rus doğalgaz tedarikini ikame etmek için alternatif seçenekleri olduğunu söyleyerek "Biz yapabiliyorsak, Avrupa'daki herkes yapabilmeli" dedi.
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Bulgaristan: Rusya'nın gaz tedariki için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceğiz

14:35 28.04.2022 (güncellendi: 14:56 28.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicRusya - doğalgaz - ruble
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya'nın rubleyle ödeme mekanizmasını uygulamayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini kesmesiyle ilgili açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Moskova'nın şartlarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Petkov, AB'den yardım istedi.
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov "Kimsenin sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı yoktur. Eğer taviz verirsek bu Avrupa ailesindeki ilk çatlağı oluşturur ve bu çatlağın sebebi Bulgaristan olmayacaktır" dedi.
Azeri gazının alımı ve ortak LNG alımlarının düzenlenmesinde AB'nin yardımına güvendiklerini söyleyen Petkov, durumda herhangi bir değişiklik olmazsa Bulgaristan'ın bir aydan fazla bir süre boyunca yeterli gaz tedarikine sahip olduğunu belirtti.
Bugün Ukrayna'yı ziyaret eden Petkov, Avrupa'yı 'daha güçlü' olmaya ve Rus gazı ithalatını kesmeye çağırdı.
"Daha güçlü olmalıyız, sert olmalıyız" diye konuşan Bulgaristan Başbakanı, Sofya'nın Rus doğalgaz tedarikini ikame etmek için alternatif seçenekleri olduğunu söyleyerek "Biz yapabiliyorsak, Avrupa'daki herkes yapabilmeli" dedi.
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