https://tr.sputniknews.com/20220428/bulgaristan-rusyanin-gaz-tedariki-icin-one-surdugu-sartlari-kabul-etmeyecegiz-1055922818.html
Bulgaristan: Rusya'nın gaz tedariki için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceğiz
Bulgaristan: Rusya'nın gaz tedariki için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceğiz
Rusya'nın rubleyle ödeme mekanizmasını uygulamayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini kesmesiyle ilgili açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T14:35+0300
2022-04-28T14:35+0300
2022-04-28T14:56+0300
ukrayna krizi
bulgaristan
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Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov "Kimsenin sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı yoktur. Eğer taviz verirsek bu Avrupa ailesindeki ilk çatlağı oluşturur ve bu çatlağın sebebi Bulgaristan olmayacaktır" dedi. Azeri gazının alımı ve ortak LNG alımlarının düzenlenmesinde AB'nin yardımına güvendiklerini söyleyen Petkov, durumda herhangi bir değişiklik olmazsa Bulgaristan'ın bir aydan fazla bir süre boyunca yeterli gaz tedarikine sahip olduğunu belirtti.Bugün Ukrayna'yı ziyaret eden Petkov, Avrupa'yı 'daha güçlü' olmaya ve Rus gazı ithalatını kesmeye çağırdı."Daha güçlü olmalıyız, sert olmalıyız" diye konuşan Bulgaristan Başbakanı, Sofya'nın Rus doğalgaz tedarikini ikame etmek için alternatif seçenekleri olduğunu söyleyerek "Biz yapabiliyorsak, Avrupa'daki herkes yapabilmeli" dedi.
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bulgaristan
Bulgaristan: Rusya'nın gaz tedariki için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceğiz
14:35 28.04.2022 (güncellendi: 14:56 28.04.2022) Abone ol
Rusya'nın rubleyle ödeme mekanizmasını uygulamayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini kesmesiyle ilgili açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Moskova'nın şartlarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Petkov, AB'den yardım istedi.
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov "Kimsenin sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı yoktur. Eğer taviz verirsek bu Avrupa ailesindeki ilk çatlağı oluşturur ve bu çatlağın sebebi Bulgaristan olmayacaktır" dedi.
Azeri gazının alımı ve ortak LNG alımlarının düzenlenmesinde AB'nin yardımına güvendiklerini söyleyen Petkov, durumda herhangi bir değişiklik olmazsa Bulgaristan'ın bir aydan fazla bir süre boyunca yeterli gaz tedarikine sahip olduğunu belirtti.
Bugün Ukrayna'yı ziyaret eden Petkov, Avrupa'yı 'daha güçlü' olmaya ve Rus gazı ithalatını kesmeye çağırdı.
"Daha güçlü olmalıyız, sert olmalıyız" diye konuşan Bulgaristan Başbakanı, Sofya'nın Rus doğalgaz tedarikini ikame etmek için alternatif seçenekleri olduğunu söyleyerek "Biz yapabiliyorsak, Avrupa'daki herkes yapabilmeli" dedi.