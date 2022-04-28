https://tr.sputniknews.com/20220428/ceza-ve-infaz-kurumlarinda-ramazan-bayrami-dolayisiyla-3-8-mayista-acik-gorus-yapilacak-1055929124.html
Ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak
Ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak
Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-28T17:43+0300
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bekir bozdağ
Ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak
17:43 28.04.2022 (güncellendi: 17:44 28.04.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak.