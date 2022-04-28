https://tr.sputniknews.com/20220428/cezayirden-ispanyaya-uyari-gaz-akisini-sonlandiririz-1055918526.html

Cezayir'den İspanya'ya uyarı: Doğalgazı keseriz

Cezayir'den İspanya'ya uyarı: Doğalgazı keseriz

Madrid yönetiminin Cezayir'den gelen gazı Fas'a satma kararı aldığını söyleyen Cezayir hükümeti, gazın Rabat'a satılması halinde İspanya'ya gaz akışının... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T13:32+0300

2022-04-28T13:32+0300

2022-04-28T13:43+0300

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doğalgaz

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Cezayir, İspanya'nın bir boru hattı yoluyla Fas'a gaz tedarik etme kararı olduğunu öne sürerek, Madrid'in diğer ülkelere Cezayir gazı satması halinde İspanya'ya gaz tedarikini sonlandıracağı konusunda uyarıda bulundu.Uyarıyı bildiren Cezayir televizyonu, Enerji Bakanı Muhammed Arkab'ın İspanyol meslektaşından Gazın Fas'a satılması kararını içeren bir e-posta aldığını söyledi.Cezayir daha önce, iki ülke arasında Fas'ın elindeki Batı Sahra bölgesiyle ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle büyükelçisini geri çağırmasına rağmen İspanya ile olan sözleşmesine bağlı kalacağını söylemişti.İspanya Enerji Bakanlığı ise Fas'a gaz göndermeyi planladığını doğrulamış, ancak bu gazların hiçbirinin Cezayir menşeli olmayacağını vurgulamıştı.Ukrayna krizinin ardından Cezayir'in İtalya'ya gaz arzını artırmayı kabul etmesi nedeniyle Avrupa'ya Kuzey Afrika gaz arzı bu yıl giderek daha önemli hale geldi.İtalya ile 11 Nisan'da gaz tedariki konusunda anlaşma imzalayan Cezayir, yıllardır azalan enerji satışlarının ardından doğalgazına olan bu yüksek talepten yararlanmak istiyor.Cezayir-Fas ilişkileriCezayir ile Fas arasındaki ilişkiler son iki yılda daha da kötüleşti. Geçen yıl Cezayir, komşusu ile diplomatik ilişkilerini kesti.Öte yandan Cezayir, Fas'ın kendi bölgesi olarak gördüğü Batı Sahra için bağımsızlık isteyen Polisario Cephesi hareketini destekliyor. Bu konuda Fas'a destek veren Madrid yönetimi ise geçen ay Rabat'ın bölgeye özerklik teklif etme planlarını desteklediğini söyledi.Ayrıca Cezayir, geçen yıl Fas'tan İspanya'ya uzanan ve Rabat'ın arzının neredeyse tamamını oluşturan bir boru hattı üzerinden gaz ihraç anlaşmasını uzatmama kararı almıştı. Söz konusu hat, İspanya'ya doğrudan bir denizaltı boru hattı ve gemi ile tedarik sağlıyor.Cumurbaşkanı Tebbun'dan İspanya'ya garantiGeçen hafta da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "İspanyol dostlarına, İspanyol halkına, Cezayir'in İspanya'ya hiçbir koşulda gaz sağlama taahhüdünden asla vazgeçmeyeceğini garanti ediyoruz" demişti.

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cezayir, uyarı, ispanya, gaz, arz, doğalgaz