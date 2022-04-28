https://tr.sputniknews.com/20220428/cinde-kus-gribinin-h3n8-turune-ilk-kez-bir-insanda-rastlandi-1055911953.html

Çin'de kuş gribinin H3N8 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

Çin'de kuş gribinin H3N8 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

Çin'in Henan eyaletinde bir insanda ilk kez bir H3N8 kuş gribi türü tespit edildi. Uzmanlar çeşitli uyarılarda bulunurken Çinli yetkililer, enfekte çocuğun... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T09:44+0300

2022-04-28T09:44+0300

2022-04-28T09:56+0300

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), kuş gribinin H3N8 türünün ilk insan enfeksiyonunun 4 yaşındaki bir çocukta görüldüğünü duyurdu.Komisyon raporlarına göre, enfekte olan 4 yaşındaki çocuğun, evinde yetiştirilen tavuklar ve horozlarla temas halinde olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Dr. John McCauley, vakanın 'olağan dışı' olduğunu, DSÖ ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'ndeki meslektaşları tarafından araştırıldığını söyledi.'Dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor'Belçika'daki Université Libre de Bruxelles'de epidemiyolog Marius Gilbert ise yeni bir virüsün her zaman çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti. H3N8 gibi bazı kuş gribi türlerinin insanlara geçtiği ve bunun, enfekte kuşlar veya hayvanlarla çok yakın temastan sonra ortaya çıktığı biliniyor. Kuzey Amerika'da köpeklerde de tespit edilen H3N8 virüsü, kuşlarda ve atlarda da yaygın olarak bulunuyor.'Tek bir vaka endişe kaynağı değil'Oxford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar ve küresel sağlık uzmanı Peter Horby, "Genellikle bu virüsün bir insana geçtiğini ve sonra daha fazla yayılamadığını görüyoruz. Bu nedenle tek bir vaka büyük bir endişe kaynağı değil" dedi.Öte yandan Çinli yetkililer, enfekte çocuğun yakın temaslılarında herhangi bir hastalık tespit edilmediğini belirtti. Çin'de geçen yıl da ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde ilk kez bir insanda kuş gribinin H10N3 türüne rastlanmıştı.İsmi açıklanmayan kişinin ateş ve diğer semptomlar üzerine hastaneye kaldırıldığı, 1 ay sonra hastanın kuş gribinin daha önce insanda görülmeyen H10N3 türüne yakalandığı teşhis edilmişti.

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https://tr.sputniknews.com/20220411/fransada-kus-gribi-nedeniyle-13-milyondan-fazla-kanatli-hayvan-itlaf-edildi-1055462481.html

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çin, çin halk cumhuriyeti, henan, kuş gribi, virüs, insan, çocuk, salgın, uyarı