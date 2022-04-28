https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-bolgesel-ve-uluslararasi-gelismeler-gundemimizde-olacak-1055927458.html

Erdoğan: Sayın Putin bize 'Bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz ve güveniyoruz' dedi

Erdoğan: Sayın Putin bize 'Bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz ve güveniyoruz' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilen tutuklu takasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine teşekkür... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T16:41+0300

2022-04-28T16:41+0300

2022-04-28T17:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

suudi arabistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin olarak, "Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Guterres bize uğradıktan sonra Moskova'ya geçti ve Sayın Putin ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde olduğunu söyledi. Hepsinden öte Sayın Putin'in arama gerekçesi, Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının orada esir alınması ve Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşlarının esir alınması. Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesiyle bu takas Ankara'da gerçekleşti. Bunun için Sayın Putin bize bir teşekkür de bulundu. 'Sizlerin bu konularda attığı adımlara inanıyoruz güveniyoruz. Bu son adımda bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu ve bundan dolayı teşekkür için aradım' dedi." bilgisini verdi.Mahkemenin Osman Kavala kararıOsman Kavala'nın ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası aldığı Gezi davası kararlarına yönelik tepkilere yanıt veren Erdoğan, "Türk yargısının verdiği bu karara yerli ve yabancı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu?" dedi.Erdoğan, karara yönelik açıklamasında "Erdoğan mahkum olacak, hesap verecek" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de tepki gösterdi.Erdoğan, Özel'e yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:"Adı Özgür soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de avukatlarımız davaları açacak Dokunulmazlığı olmayanlar, olanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı? Ders almamış, avukatlarımız davaları açacak. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Burada AİHM'lik iş kalmadı, çünkü burada hüküm giydi. Bunun artık AİHM ile alakası yok. Bu ağırlaştırılmış müebbettir."Suudi Arabistan ziyareti"İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak" diyen Erdoğan, "Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-devlet-baskani-putin-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1055921050.html

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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan