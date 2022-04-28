https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1055910582.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T06:50+0300

2022-04-28T06:50+0300

2022-04-28T06:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

suudi arabistan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.AA'nın haberine göre; görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

suudi arabistan

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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan