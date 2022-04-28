https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1055910582.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T06:50+0300
2022-04-28T06:50+0300
2022-04-28T06:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.AA'nın haberine göre; görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
suudi arabistan
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, suudi arabistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
AA'nın haberine göre; görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.