https://tr.sputniknews.com/20220428/dicle-nehrinde-binlerce-balik-telef-oldu-1055913991.html
Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
Dicle Nehri'nde binlerce balık henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaşattı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T11:01+0300
2022-04-28T11:01+0300
2022-04-28T11:01+0300
yaşam
türkiye
dicle
nehir
toplu balık ölümleri
kirlilik
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Diyarbakır’da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinden geçen Dicle nehrinin bulunduğu alanda telef olan binlerce balık, su yüzeyini kapladı. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı. Bu senede balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, “Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/balikligolde-cok-sayida-balik-oldu-temizlik-calismasi-baslatildi-1055894623.html
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türkiye, dicle, nehir, toplu balık ölümleri, kirlilik
Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
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Dicle Nehri'nde binlerce balık henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaşattı.
Diyarbakır’da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.
Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinden geçen Dicle nehrinin bulunduğu alanda telef olan binlerce balık, su yüzeyini kapladı.
Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı. Bu senede balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, “Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.