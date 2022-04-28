https://tr.sputniknews.com/20220428/doktorun-burnunu-kiran-supheli-serbest-birakildi--1055928979.html
Doktorun burnunu kıran şüpheli serbest bırakıldı
Doktorun burnunu kıran şüpheli serbest bırakıldı
Sakarya'da, kendisini kontrol için aile sağlığı merkezine çağıran aile hekimi Metin Kurşunoğlu’nu yumruklayarak burnunu kıran Alperen K., adli kontrolle... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T17:42+0300
2022-04-28T17:42+0300
2022-04-28T17:42+0300
türkiye
doktor
şiddet
sakarya
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde iddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için Alperen K.'yi merkeze çağırdı.Alperen K. sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan, alnı açılan Kurşunoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.Polis ekipleri, olayın ardından Alperen K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Alperen K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.
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doktor, şiddet, sakarya
Doktorun burnunu kıran şüpheli serbest bırakıldı
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Sakarya'da, kendisini kontrol için aile sağlığı merkezine çağıran aile hekimi Metin Kurşunoğlu’nu yumruklayarak burnunu kıran Alperen K., adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde iddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için Alperen K.'yi merkeze çağırdı.
Alperen K. sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan, alnı açılan Kurşunoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından Alperen K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Alperen K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.