https://tr.sputniknews.com/20220428/doktorun-burnunu-kiran-supheli-serbest-birakildi--1055928979.html

Doktorun burnunu kıran şüpheli serbest bırakıldı

Doktorun burnunu kıran şüpheli serbest bırakıldı

Sakarya'da, kendisini kontrol için aile sağlığı merkezine çağıran aile hekimi Metin Kurşunoğlu’nu yumruklayarak burnunu kıran Alperen K., adli kontrolle... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T17:42+0300

2022-04-28T17:42+0300

2022-04-28T17:42+0300

türkiye

doktor

şiddet

sakarya

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde iddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için Alperen K.'yi merkeze çağırdı.Alperen K. sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan, alnı açılan Kurşunoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.Polis ekipleri, olayın ardından Alperen K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Alperen K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

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doktor, şiddet, sakarya