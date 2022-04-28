https://tr.sputniknews.com/20220428/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055911773.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.82'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.57 TL’de yer alıyor. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T09:11+0300
2022-04-28T09:11+0300
2022-04-28T09:12+0300
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Dolar, 28 Nisan 2022 sabahında 14.82 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8177 lira, satış fiyatı 14.8237 liradan işlem görüyor.Euro/TL 15.5661 lira alış fiyatı , 15.5765 satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 18.4899 lira, satış fiyatı 18.5832 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatlarında düşüş devam ederken, 28 Nisan sabahında ons altın fiyatı 1875 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 894 lira, çeyrek altın 1466 lira, yarım altın 2933 lira, tam altın 5849 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055879786.html
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, euro
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:11 28.04.2022 (güncellendi: 09:12 28.04.2022) Abone ol
Dolar 14.82'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.57 TL’de yer alıyor.
Dolar, 28 Nisan 2022 sabahında 14.82 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8177 lira, satış fiyatı 14.8237 liradan işlem görüyor.
Euro/TL 15.5661 lira alış fiyatı , 15.5765 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 18.4899 lira, satış fiyatı 18.5832 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatlarında düşüş devam ederken, 28 Nisan sabahında ons altın fiyatı 1875 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 894 lira, çeyrek altın 1466 lira, yarım altın 2933 lira, tam altın 5849 liradan işlem görüyor.