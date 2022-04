https://tr.sputniknews.com/20220428/dream-theater-1-haziranda-istanbula-geliyor-1055927772.html

Dream Theater, 1 Haziran'da İstanbul'a geliyor

Progresif metal müziğinin dünya çapındaki öncülerinden biri olan Dream Theater, 'Top Of The World' turnesi kapsamında ve Vera Müzik sponsorluğunda 1 Haziran... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

Kariyerine binlerce konser, 15 milyondan fazla albüm satışı, 2 Grammy adaylığı sığdıran Dream Theater dinleyicilerinin ufkunu açmaya devam ediyor. Progresif metal öncüleri James LaBrie (vokal), John Petrucci (gitarlar), Jordan Rudess (klavyeler), John Myung (bas) ve Mike Mangini (davul) grubun 15. stüdyo albümünde hayranlarını aynı maceracı ruhla, keşfedilmemiş bölgelere doğru yolculuğa çıkarıyor. New York beşlisi A View from the Top of the World albümünde kendine has unsurları koruyarak Dream Theater’ın sınırlarını genişletiyor ve diskografinin en iyi prodüksiyonlarından birini ortaya koyuyor.2019’da yayımlanan Distance Over Time albümünden yaklaşık 1 yıl sonra A View from the Top of the World kayıtları için çalışmalara başlayan efsane grup ilk kez 8 telli gitar kullanarak farklı bir tat buldu. Her albümüyle Türkiye’deki progresif müzik dinleyicisini yakalamayı başaran Dream Theater 2022 Avrupa turnesinde yeni şarkılarını bir kez daha sahne şovuyla taçlandıracak.Rock ve heavy metali, caz temelleriyle birleştiren Dream Theater 1992’de çıkardığı Images & Words ile altın plak kazandı. Rolling Stone dergisi bu albümü 'Tüm Zamanların En İyi 100 Metal Albümü' listesinde gösterdi. Guitar World, 2 yıl sonra yayımlanan Awake albümünü 'Superunknown: 50 Iconic Albums That Defined 1994' listesinde birinci sıraya yerleştirdi. 1996’da dinleyicinin beğenisine sunulan A Change of Seasons albümündeki şarkılar 2002 kış olimyatlarında soundtrack olarak kullanıldı. 2012’de Rolling Stone’un yaptığı oylamada Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory (1999) 'Tüm Zamanların En İyi Progresif Rock Albümü' seçildi.Ayrıca Classic Rock tarafından 'En İyi Konsept Albümler' listesinde kendine yer buldu. 2009 çıkışlı Black Clouds & Silver Linings albümü Billboard 200 sıralamasında 6. sıraya kadar yükseldi. A Dramatic Turn of Events (2011) ve Dream Theater (2013) Billboard listesinde ilk 10 içinde bulunarak bu başarıyı yineledi. 2016’da yayımlanan The Astonishing albümü grubun hayranlarına benzersiz bir deneyim sunarak diskografide özel bir yer edindi. 2019’da Distance Over Time ile hem müzikal hem de ticari başarısını sürdüren grup A View From The Top Of The World ile kendine meydan okuyor. Bu sefer sınırlarını epey zorlayan progresif metalin usta elleri 30 yılı aşkın en iyi yaptığı iki şeyden vazgeçmiyor: Yaratıcılık ve tutku.1 Haziran 2022’de KüçükÇiftlik Park’ın kapıları Dream Theater’ın progresif metal evrenine açılacak.

