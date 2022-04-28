https://tr.sputniknews.com/20220428/ekonomik-guven-endeksi-nisanda-yuzde-11-azaldi-1055919421.html
Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1.1 azaldı
Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1.1 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre nisanda ekonomik güven endeksi yüzde 1.1 oranında azalarak... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T13:19+0300
2022-04-28T13:19+0300
2022-04-28T13:19+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/64/1041746429_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a8d27cad8741e6854a9fc83e7fbb8928.jpg
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 7.3 oranında azalarak 67.3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0.5 oranında azalarak 107.7 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3.0 oranında artarak 114.6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.9 oranında artarak 119.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.0 oranında artarak 83.5 değerini aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/64/1041746429_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_03a90f63cd6603bc0adeb3c8ceff90ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1.1 azaldı
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre nisanda ekonomik güven endeksi yüzde 1.1 oranında azalarak 94.7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 7.3 oranında azalarak 67.3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0.5 oranında azalarak 107.7 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3.0 oranında artarak 114.6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.9 oranında artarak 119.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.0 oranında artarak 83.5 değerini aldı.