https://tr.sputniknews.com/20220428/elazigda-salep-sogani-toplayan-4-kisiye-436-bin-lira-para-cezasi-1055924158.html

Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası

Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası

Elazığ’da salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T15:04+0300

2022-04-28T15:04+0300

2022-04-28T15:06+0300

para cezası

yaşam

elazığ

jandarma

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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi salep soğanı toplayan 4 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 4 kişiye ekipler tarafından 436 bin lira para cezası kesildi.Toplanan 29 kilo salep soğanına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

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para cezası, elazığ, jandarma