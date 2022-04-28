https://tr.sputniknews.com/20220428/elazigda-salep-sogani-toplayan-4-kisiye-436-bin-lira-para-cezasi-1055924158.html
Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası
Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası
Elazığ’da salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T15:04+0300
2022-04-28T15:04+0300
2022-04-28T15:06+0300
para cezası
yaşam
elazığ
jandarma
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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi salep soğanı toplayan 4 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 4 kişiye ekipler tarafından 436 bin lira para cezası kesildi.Toplanan 29 kilo salep soğanına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220405/nesli-tehlike-altinda-bulunan-gocek-semenderini-yurtdisina-gonderdi-600-bin-lira-ceza-kesildi-1055333591.html
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para cezası, elazığ, jandarma
Elazığ'da salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira para cezası
15:04 28.04.2022 (güncellendi: 15:06 28.04.2022) Abone ol
Elazığ’da salep soğanı toplayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şahıslara 436 bin lira da para cezası kesildi.
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarı aldı. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi salep soğanı toplayan 4 kişiyi tespit etti. Salep soğanı toplayan 4 kişiye ekipler tarafından 436 bin lira para cezası kesildi.
Toplanan 29 kilo salep soğanına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.