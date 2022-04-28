https://tr.sputniknews.com/20220428/elon-musk-simdi-de-coca-colayi-satin-alip-icine-tekrar-kokain-koyacagim-1055912029.html

Elon Musk: Şimdi de Coca Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

Elon Musk: Şimdi de Coca Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

Tartışmalı bir sürecin ardından sosyal medya devi Twitter'ı atın alan Elon Musk, "Şimdi de Coca Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım" paylaşımını... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T09:29+0300

2022-04-28T09:29+0300

2022-04-28T09:34+0300

yaşam

elon musk

twitter

coca-cola

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra yapacaklarına değindi.Musk, yaptığı paylaşımda, ''Şimdi de Coca Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım'' ifadelerine yer verdi.''Twitter'ı maksimum eğlenceli hale getirelim'' diye ekleyen Musk, sosyal medya platformunda tıpkı Signal'deki gibi uçtan uca şifreleme olması gerektiğini belirtti.Musk ayrıca, ''Twitter'ın halkın güvenini hak etmek için siyasi olarak tarafsız olması gerekiyor. Bu solu da sağı da eşit oranda üzmek anlamına geliyor'' dedi.Coca Cola, zun zamandır ABD'nin dünya çapında en çok tanınan kültürel ihraç ürünlerinden biri olmasına rağmen orijinal formülü, başta kokain olmak üzere bazı uyuşturucu maddeler içeriyordu.Scientific American'a göre içecek, hala koka yapraklarından bir öz içeriyor. Coca Cola şirketinin uyuşturucu maddeleri ürünlerinden ne zaman çıkardığı tam olarak belli değil, ancak muhtemelen firma, 1880'lerin sonlarında, kendisi de morfin bağımlısı olan mucidi John Pemberton'dan satın alındıktan bir süre sonra terk edildiği tahmin ediliyor.

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elon musk, twitter , coca-cola