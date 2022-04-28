https://tr.sputniknews.com/20220428/galataporttan-istanbul-kalkisli-cruise-seferleri-basliyor-1055926097.html

Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor

Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor

Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlıyor. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T16:03+0300

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galataport

cruise gemisi

türkiye

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Costa Venezia gemisi her seferinde binlerce turisti İstanbul'da ağırlayacak. Şirketin Türkiye operasyonları Ay Cruise ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Galataport'tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı cruise olma özelliği taşıyan Costa Venezia, turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak.Costa Group Üst Yöneticisi (CEO) Micheal Thamm, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Costa Group​​​​​​​ için önemli olduğunu vurguladı.Dünyanın 'en büyüleyici' bölgelerinden biri olan, doğu ve batı medeniyetlerinin kesiştiği noktaya dönmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Thamm, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220407/dev-kruvaziyer-gemisi-galataport-istanbulda-1055374361.html

türkiye

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galataport, cruise gemisi