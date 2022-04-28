https://tr.sputniknews.com/20220428/goran-bregovic-7-mayista-istanbulda-konser-verecek-1055932173.html
Goran Bregovic, 7 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
Goran Bregovic, 7 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası, 'Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:47+0300
2022-04-28T19:47+0300
2022-04-28T19:47+0300
yaşam
goran bregovic
konser
küçükçiftlik park
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KüçükÇiftllik Park'ta gün boyu sürecek konser etkinliğinde Goran Bregovic, 7 Mayıs'ta konser verecek.Alternatif müzik grubu Adamlar da 8 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ın konser serisi '100% Müzik Sunar: Park'ta Rock' kapsamında müzikseverlerle buluşacak.
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goran bregovic, konser, küçükçiftlik park
Goran Bregovic, 7 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
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Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası, 'Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar' konserinde sahne alacak.
KüçükÇiftllik Park'ta gün boyu sürecek konser etkinliğinde Goran Bregovic, 7 Mayıs'ta konser verecek.
Alternatif müzik grubu Adamlar da 8 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ın konser serisi '100% Müzik Sunar: Park'ta Rock' kapsamında müzikseverlerle buluşacak.