https://tr.sputniknews.com/20220428/hakkarideki-ters-laleleri-gormek-icin-taylanddan-geldiler-1055922323.html

Hakkari'deki ters laleleri görmek için Tayland'dan geldiler

Hakkari'deki ters laleleri görmek için Tayland'dan geldiler

Taylandlı 2 turist, sosyal medyada görüp hayran kaldıkları ters laleler ve kentin doğal güzellikleri için Hakkari'ye geldi. Turistler, bir grup dağcıyla ters... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T14:17+0300

2022-04-28T14:17+0300

2022-04-28T14:30+0300

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tayland

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Üzümcü Köyü yakınlarında 1900 rakımlı bölgede ilkbaharın gelmesiyle birlikte açan ters taleler, yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgisini çekiyor.Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) organizasyonuyla bir grup dağcı, Tayland'dan gelen Ladiimay Ns ve Ticha Proysurin ile sabah erken saatlerinde ters lalelerin bulunduğu Çiçek Vadisi'ne gitti.Turistlerin de içinde bulunduğu 30 dağcı, daha sonra ters lalelerin bulunduğu alana 2 saatte tırmandı. Taylandlı turistler, ters lalelerin arasında bol bol fotoğraf çekip, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.Çiçek Vadisi'ne gelen Ticha Proysurin, Hakkari'nin muhteşem bir doğası olduğunu ve kentin bu doğasına hayran kaldıklarını belirterek, "Biz Hakkari'yi sosyal medyadan gördük. Muhteşem bir doğası olduğunu gördük. Başka bir arkadaş vasıtasıyla diyaloğa geçtik ve kendimizi Hakkari'de bulduk. Hakkari'yi görmekten çok mutluyuz özellikler ters laleler çok güzel gözüküyorlar" diye konuştu.‘Amacımız hakkari'nin doğasını tanıtmak'Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç ise, dağları ve doğa güzellikleri ile ünlü Hakkari'yi dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti:

https://tr.sputniknews.com/20220408/sirnakta-yilin-ilk-ters-laleleri-acti-koparana-70-bin-lira-ceza-1055410014.html

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