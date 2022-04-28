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Hollanda’da aşırı sağcı grupların 'terör saldırısı ihtimali' giderek artıyor
Hollanda’da aşırı sağcı grupların 'terör saldırısı ihtimali' giderek artıyor
Hollanda’da aşırı sağcı grupların, "terör saldırısı ihtimalinin" giderek arttığı bildirildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:09+0300
2022-04-28T19:09+0300
dünya
hollanda
neo-nazi
saldırı
beyaz ırkçılığı
aşırı sağ
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Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), ülkeye yönelik ulusal tehditlerin toplandığı “AIVD 2021” adlı raporu yayımlandı.Raporda, ülkede radikal fikirlerin aşırılıkçı niyetlere ve nihayetinde şiddet kullanımına dönüşme tehlikesi olduğu belirtildi.Aşırı sağcı grupların 2021 yılında daha fazla takipçi kazandığı ve dünya görüşlerinin daha fazla ilgi çektiği tespitine yer verilen raporda, bu grupların kaosu alkışladığı, azınlıkları dışladığı ve Hollanda'da şiddet içerikli bir devrim umuduyla şiddete göz yumduklarına işaret edildi.Raporda, aşırı sağcı gruplar içinde şiddet eğilimli hareketin büyüyen bir sorun olduğu, mensuplarının kapalı çevrim içi sohbet gruplarında şiddeti övdükleri ifade edildi.Bu hareketin, ırklar arasında bir iç savaş hayal eden ve bu savaşı hızlandırmak isteyen sözde "ivmeciler" olarak adlandırıldığı kaydedilen raporda, grup üyelerinin yaşlarının genelde 13 ila 30 arasında olduğu vurgulandı.Raporda, şiddet eğilimli aşırı sağcı grupların "terör saldırısı yapma ihtimalinin düşünülebilir" olduğu belirtildi.Irk, cinsiyet, cinsellik ve din temelli ayrımcılığın geniş çapta normalleştiği vurgulanan raporda, bunun demokratik hukuk düzenini baltalayacağının altı çizildi.
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hollanda, neo-nazi, saldırı, beyaz ırkçılığı, aşırı sağ

Hollanda’da aşırı sağcı grupların 'terör saldırısı ihtimali' giderek artıyor

19:09 28.04.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDNeo Nazi
Neo Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Hollanda’da aşırı sağcı grupların, "terör saldırısı ihtimalinin" giderek arttığı bildirildi.
Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), ülkeye yönelik ulusal tehditlerin toplandığı “AIVD 2021” adlı raporu yayımlandı.
Raporda, ülkede radikal fikirlerin aşırılıkçı niyetlere ve nihayetinde şiddet kullanımına dönüşme tehlikesi olduğu belirtildi.
Aşırı sağcı grupların 2021 yılında daha fazla takipçi kazandığı ve dünya görüşlerinin daha fazla ilgi çektiği tespitine yer verilen raporda, bu grupların kaosu alkışladığı, azınlıkları dışladığı ve Hollanda'da şiddet içerikli bir devrim umuduyla şiddete göz yumduklarına işaret edildi.
Raporda, aşırı sağcı gruplar içinde şiddet eğilimli hareketin büyüyen bir sorun olduğu, mensuplarının kapalı çevrim içi sohbet gruplarında şiddeti övdükleri ifade edildi.
Bu hareketin, ırklar arasında bir iç savaş hayal eden ve bu savaşı hızlandırmak isteyen sözde "ivmeciler" olarak adlandırıldığı kaydedilen raporda, grup üyelerinin yaşlarının genelde 13 ila 30 arasında olduğu vurgulandı.
Raporda, şiddet eğilimli aşırı sağcı grupların "terör saldırısı yapma ihtimalinin düşünülebilir" olduğu belirtildi.
Irk, cinsiyet, cinsellik ve din temelli ayrımcılığın geniş çapta normalleştiği vurgulanan raporda, bunun demokratik hukuk düzenini baltalayacağının altı çizildi.
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