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https://tr.sputniknews.com/20220428/icisleri-bakanligi-mersinde-bombali-saldiri-hazirligindaki-6-terorist-gozaltina-alindi-1055911925.html
İçişleri Bakanlığı: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındığını açıkladı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-28T09:38+0300
mersin
türkiye
bombalı saldırı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.Açıklamanın tamamı şu şekilde:"Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur."
mersin
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mersin, bombalı saldırı

İçişleri Bakanlığı: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındı

09:25 28.04.2022 (güncellendi: 09:38 28.04.2022)
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur."
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