https://tr.sputniknews.com/20220428/ickiye-yuzde-40a-varan-oranda-yeni-zam-1055926584.html

İçkiye yüzde 40'a varan oranda yeni zam

İçkiye yüzde 40'a varan oranda yeni zam

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bazı alkol ürünlerine zam geleceğini duyurarak "Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale"... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

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2022-04-28T16:16+0300

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alkol

ekonomi

rakı

şarap

viski

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Sene başında yüzde 40’ın üzerinde zam gelen içkilere yüzde 15 ile yüzde 40 arasında yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. Zammın, Ramazan Bayramı'nın sonrasında raf fiyatlarına yansıyacağı bekleniyor.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ZAM! Mey Diego firmasının attığı mesaj 15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, Şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220419/sarmalik-tutun-ve-fermente-saraplarda-otv-artirildi-1055687696.html

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alkol, rakı, şarap, viski