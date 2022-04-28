https://tr.sputniknews.com/20220428/iki-sevgili-24-yasindaki-genci-iple-bogarak-oldurdu-1055914517.html
24 yaşındaki genç, iple boğarak öldürüldü
24 yaşındaki genç, iple boğarak öldürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kerim Bozan'ın dere yatağında iple boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yabancı uyruklu... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T11:12+0300
2022-04-28T11:12+0300
2022-04-28T11:13+0300
türkiye
cinayet
sevgili
muğla
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Boğalar Mahallesi'nde dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, 24 yaşındaki Kerim Bozan olduğu belirlendi.Yabancı uyruklu sevgililer, kamera kayıtlarından bulunduSeydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu sevgilisi Hayder S. (31) ile birlikte görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine sevgili oldukları öğrenilen yabancı uyruklu Elizabeth O. (37) ile Hayder S. (31), Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki sevgilinin jandarmadaki sorgulamalarında Bozan'ı, Elizabeth O.'yu rahatsız ettiği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki sevgili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/esini-plastik-kelepceyle-bogarak-oldurdu-kendini-ihbar-etti-gelin-beni-alin-1052839964.html
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cinayet, sevgili, muğla
24 yaşındaki genç, iple boğarak öldürüldü
11:12 28.04.2022 (güncellendi: 11:13 28.04.2022) Abone ol
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kerim Bozan'ın dere yatağında iple boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yabancı uyruklu Elizabeth O. ile sevgilisi Hayder S., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Boğalar Mahallesi'nde dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopside, iple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, 24 yaşındaki Kerim Bozan olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklu sevgililer, kamera kayıtlarından bulundu
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu sevgilisi Hayder S. (31) ile birlikte görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine sevgili oldukları öğrenilen yabancı uyruklu Elizabeth O. (37) ile Hayder S. (31), Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki sevgilinin jandarmadaki sorgulamalarında Bozan'ı, Elizabeth O.'yu rahatsız ettiği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki sevgili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.