İmamoğlu'ndan açıklama: 'İftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin'
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© IBB/ONUR GUNAL
Ekrem İmamoğlu katıldığı programda, “Kadir Gecesi'nde bile, Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin'' dedi. Bugün İBB'de 'sosyal hizmet uzmanı' olarak çalıştığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği “7. Geleneksel Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası”na katıldı. Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı iftar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki “Pazaristanbul”da gerçekleştirildi.
Orucunu annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile birlikte aynı masada açan İmamoğlu, iftar sonrasında bir konuşma yaptı.
Orucunu annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile birlikte aynı masada açan İmamoğlu, iftar sonrasında bir konuşma yaptı.
Ramazan ayında iyi düşüncelerin kazanmasını dilediğini belirten İmamoğlu, “Kötülükler ve kötü düşünceler, hepimizin yuvasından, etrafından, çevresinden uzak olsun” dedi.
“Kadir Gecesi’nde bile, Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben, onlar için de dua ediyorum. Bu ülkede kötü düşünceye sahip kim var ise, Allah onların kalbine güzellikler sunsun. İnşallah o kötü düşünceler, onların bedenini de terk etsin. Ben, hayatım boyunca hiç kimseye karşı ne nefret besledim ne de küsebildim. Şimdi de küsmüyorum. Asla nefret diye bir duygum yok. Onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum. Neye inanıyorum? İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan anneleri, babaları, insanları da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi'nde dua ediyorum.