İmamoğlu'ndan açıklama: 'İftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin'

Ben, onlar için de dua ediyorum. Bu ülkede kötü düşünceye sahip kim var ise, Allah onların kalbine güzellikler sunsun. İnşallah o kötü düşünceler, onların bedenini de terk etsin. Ben, hayatım boyunca hiç kimseye karşı ne nefret besledim ne de küsebildim. Şimdi de küsmüyorum. Asla nefret diye bir duygum yok. Onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum. Neye inanıyorum? İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan anneleri, babaları, insanları da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi'nde dua ediyorum.