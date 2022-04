https://tr.sputniknews.com/20220428/ingiliz-market-zincirleri-hayat-pahaliligina-karsi-fiyat-indirimine-gidiyor-1055921773.html

İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor

İngiliz market zincirleri hayat pahalılığına karşı fiyat indirimine gidiyor

İngiltere'de enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, büyük süpermarket zincirleri belirli temel gıda ürünlerinde indirim... 28.04.2022

İngiltere'nin önde gelen market zincirleri, artan hayat pahalılığı karşısında fiyat indirimlerine gitmeye başladı.Ülkede enflasyonun yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulanacağını bildirdi.Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Asda'dan yapılan açıklamada, 100 temel ürünün fiyatlarının yıl sonuna kadar düşük tutulabilmesi için zincirin 73 milyonun üzerinde yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.Asda'nın açıklamasında, market zincirinin yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere'de her 10 tüketiciden 9'unun enflasyon baskısından dolayı endişeli olduğu, yüzde 87'nin ise bu yıl gıda ürünlerinde fiyatların artmaya devam etmesini beklediği belirtildi.Market zincirinin açıklamasında, fiyat indirimlerinin taze sebze, meyve, et ve donduruluş gıda ürünlerini kapsamasının planlandığına dikkat çekildi.Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Asda'nın ortaklarından Mohsin Issa, “Artan hayat pahalılığı karşısında hane halkının bütçesinin daraldığının farkındayız. Bu zor zamanda müşterilerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.İngiltere'nin dördüncü en büyük süpermarket zinciri Morissons'ın açıklamasında ise içerisinde tavuk, sosis, mısır gevreği, un, ekmek gibi temel besin ürünlerinin olduğu toplam 500 üründe fiyat indirimlerinin yapıldığı hatırlatıldı.Morissions'ın Üst Yöneticisi David Potts ise, “Müşterilerimizin finansal baskı altında olduğunun farkındayız. Market harcamalarına gelince, onlara yardımcı olmak için üstümüze düşeni yapacağız.” İfadelerini kullandı.Ülkenin üçüncü en büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ise en çok tercih edilen 150 üründe fiyat indirimine gittiklerini duyurdu.İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, ülkede yaklaşık 1 milyon tüketici son dönemde artan fiyatlar nedeniyle daha çok indirimli ürün satışlarıyla bilinen Aldi ve Lidl'dan alışveriş yapmaya başladı.İngiltere'de perakende satışlar sert düştüBritanya Endüstri Konfederasyonu'ndan (CBI) yapılan açıklamada, geçen ay 9 seviyesinde olan perakende satışları öncü verisinin, nisanda eksi 35'e düştüğü bildirildi.Açıklamada, son aylarda hayat pahalılığının ciddi şekilde artış kaydettiği ülkede, yükselen enerji ve gıda fiyatları nedeniyle halkın perakende harcamalarını kıstığı belirtildi.Ülkede enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesindeÜlkede geçen hafta, önde gelen süpermarket zincirleri Ukrayna'da gelen ayçiçeği yağının azalması nedeniyle müşterilerin satın alabilecekleri ürün sayısını sınırlamıştı.Perakende zincirlerinden Tesco müşteri başına 3, Waitrose ve Morrisons ise müşteri başına 2 şişe ayçiçeği yağının satın alınabileceğini duyurmuştu.İngiltere'de ocak ayından bu yana 1 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı yüzde 10'un üzerinde artışla 1.26 sterline, 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı ise yüzde 6'nın üzerinde yükselişle 3.10 sterline çıktı. İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.Halk, ısınma ve yiyecek giderlerini kısmaya başladıİngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 13 bin kişinin katıldığı, 'İngiltere'de 2021 Kasım ve 2022 Mart Arasında Artan Hayat Pahalılığının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri' başlıklı ankete ilişkin sonuçları geçen hafta yayınlanmıştı.Açıklamada, ülkede ankete katılanların 62'sinin geçen yılın kasım ayından bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği kaydedilmişti.Artan fiyatlar nedeniyle hane halkının haftalık harcama ve faturalarının yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise gıda giderlerinden kesmeye başladığı bildirilmişti.2 bin 200 gıda bankası bulunuyorİngiliz yardım kuruluşu The Trussell Trust verilerine göre, ülkede hayatta kalmak için 2011'de belli bir kuruluşa bağlı gıda bankalarına yardım için başvuranların sayısı 67 bin iken 2021'de 2.5 milyona çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Yardım kuruluşu, doğrudan kendi çatısı altında ülke çapında toplam 1.300 gıda bankasıyla hizmet veriyor.İngiliz Avam Kamarası'nın verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla farklı yardım kuruluşlarına bağlı toplam 2 bin 200 gıda bankası bulunuyor.

