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İngiltere Dışişleri: Küresel bir NATO olmalı
İngiltere Dışişleri: Küresel bir NATO olmalı
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ülkeler oyunu kuralına göre oynamalı. Buna Çin de dahil. Kurallarına göre oynamazlarsa yükselmeye devam edemeyecekler"... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'nun Tayvan gibi yönetimlere daha fazla destek vermesi gerektiğini savunarak, "Ülkeler oyunu kuralına göre oynamalı. Buna Çin de dahil... Kurallarına göre oynamazlarsa yükselmeye devam edemeyecekler" dedi.Londra'daki Mansion House'da katıldığı etkinlikte konuşan Truss, "Çin'in G7 ile ticarete ihtiyacı var. Küresel ekonominin yaklaşık yarısını temsil ediyoruz. Uluslararası kurallar ihlal edildiğinde ne tür seçimler yapmaya hazır olduğumuzu Rusya'ya gösterdik" dedi. Truss, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı karşısında ihtiyatlı davranmasını da 'provokasyon' olarak nitelendirdi."Avrupa'nın savunmasına odaklanan NATO, Pasifik'in korunması ve Tayvan gibi demokrasilerin kendilerini savunabilmesini de sağlamalı" diyen İngiltere Dışişleri Bakanı, Japonya ve Avustralya gibi müttefiklerle daha yoğun işbirliği sağlanması gerektiğini savundu. Truss, "Küresel bir NATO'ya ihtiyacımız var" diye konuştu.Finlandiya ve İsveç'e de NATO'ya katılma çağrısı yapan Truss, "Mümkün olen en kısa zamanda ittifaka katılmalılar. Moldova ve Gürcistan gibi NATO üyesi olmayan devletler ise egemenliklerini ve özgürlüklerini koruma araçlarına sahip olmalılar" ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı G7 formatının 'ekonomik bir NATO' olması gerektiğini de savunarak "G7, refahımızı savunan ekonomik bir NATO gibi hareket etmelidir. Bir ortağın ekonomisi saldırgan bir rejim tarafından hedefleniyorsa, onları desteklemek için hareket etmeliyiz" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/abnin-6-yaptirim-paketi-yolda-rusyaya-yonelik-hangi-ambargolar-uygulaniyor-1055895494.html
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ingiltere, liz truss, çin, nato

İngiltere Dışişleri: Küresel bir NATO olmalı

12:06 28.04.2022 (güncellendi: 12:08 28.04.2022)
© REUTERSİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ülkeler oyunu kuralına göre oynamalı. Buna Çin de dahil. Kurallarına göre oynamazlarsa yükselmeye devam edemeyecekler" dedi. Truss, 'küresel bir NATO' olması gerektiğini savundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'nun Tayvan gibi yönetimlere daha fazla destek vermesi gerektiğini savunarak, "Ülkeler oyunu kuralına göre oynamalı. Buna Çin de dahil... Kurallarına göre oynamazlarsa yükselmeye devam edemeyecekler" dedi.
Londra'daki Mansion House'da katıldığı etkinlikte konuşan Truss, "Çin'in G7 ile ticarete ihtiyacı var. Küresel ekonominin yaklaşık yarısını temsil ediyoruz. Uluslararası kurallar ihlal edildiğinde ne tür seçimler yapmaya hazır olduğumuzu Rusya'ya gösterdik" dedi. Truss, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı karşısında ihtiyatlı davranmasını da 'provokasyon' olarak nitelendirdi.
"Avrupa'nın savunmasına odaklanan NATO, Pasifik'in korunması ve Tayvan gibi demokrasilerin kendilerini savunabilmesini de sağlamalı" diyen İngiltere Dışişleri Bakanı, Japonya ve Avustralya gibi müttefiklerle daha yoğun işbirliği sağlanması gerektiğini savundu. Truss, "Küresel bir NATO'ya ihtiyacımız var" diye konuştu.
Finlandiya ve İsveç'e de NATO'ya katılma çağrısı yapan Truss, "Mümkün olen en kısa zamanda ittifaka katılmalılar. Moldova ve Gürcistan gibi NATO üyesi olmayan devletler ise egemenliklerini ve özgürlüklerini koruma araçlarına sahip olmalılar" ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı G7 formatının 'ekonomik bir NATO' olması gerektiğini de savunarak "G7, refahımızı savunan ekonomik bir NATO gibi hareket etmelidir. Bir ortağın ekonomisi saldırgan bir rejim tarafından hedefleniyorsa, onları desteklemek için hareket etmeliyiz" yorumunu yaptı.
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