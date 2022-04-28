https://tr.sputniknews.com/20220428/ispanyada-romanlara-karsi-irkci-ayrimcilik-ilk-kez-ceza-kanununa-giriyor-1055916755.html
İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor
İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos, Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçunun ceza kanununa... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T12:23+0300
2022-04-28T12:23+0300
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ispanya
roman
ırkçı hareket
irkçı saldırı
ceza kanunu
romanlar
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İspanya Meclis Eşitlik Komisyonu'nda kabul edilen tasarıyla, Romanlara karşı alenen, yayma yoluyla ya da yücelterek işlenen ırkçı ayrımcılık veya aşağılama suçlarına 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.Söz konusu tasarının meclis genel kurulunda kabul edilmesi halinde İspanya'da ilk kez Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçu ceza kanununa girmiş olacak.İspanya'da mevcut durumda 750 bin kadar Roman yaşıyor.Ülkede 2020'de dönemin Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias ve 2021'de Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, 30 Temmuz 1749 tarihinde 12 bine kadar Roman'ın İspanya'da cezaevlerine atılıp, 'zulüm ve kurumsal ırkçılık görmesinden' dolayı özür dilemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/avrupanin-siginmaci-sicili-ukraynadan-gelenlere-alkis-digerlerine-irkcilik-darp-olum-1055746750.html
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ispanya, roman, ırkçı hareket, irkçı saldırı, ceza kanunu, romanlar
İspanya'da Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık ilk kez ceza kanununa giriyor
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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos, Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçunun ceza kanununa girmesi yönünde yasal değişiklik yapılması konusunda anlaştı.
İspanya Meclis Eşitlik Komisyonu'nda kabul edilen tasarıyla, Romanlara karşı alenen, yayma yoluyla ya da yücelterek işlenen ırkçı ayrımcılık veya aşağılama suçlarına 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.
Söz konusu tasarının meclis genel kurulunda kabul edilmesi halinde İspanya'da ilk kez Romanlara karşı ırkçı ayrımcılık suçu ceza kanununa girmiş olacak.
İspanya'da mevcut durumda 750 bin kadar Roman yaşıyor.
Ülkede 2020'de dönemin Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias ve 2021'de Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, 30 Temmuz 1749 tarihinde 12 bine kadar Roman'ın İspanya'da cezaevlerine atılıp, 'zulüm ve kurumsal ırkçılık görmesinden' dolayı özür dilemişti.