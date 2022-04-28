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İsrail Başbakanı Bennett'e ikinci kez tehdit mektubu gönderildi
İsrail Başbakanı Bennett'e ikinci kez tehdit mektubu gönderildi
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e ikinci defa mermili tehdit mektubu gönderildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T17:08+0300
2022-04-28T17:08+0300
dünya
israil
naftali bennett
tehdit
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ailesine son 48 saatte ikinci defa içinde kurşun bulunan bir tehdit mektubu gönderildiği duyuruldu. Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bennett'in oğluna içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderildi.Önceki tehdit mektubu ile ilgili soruşturma açan İsrail polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yeni olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bennett ailesini hedef alan ilk tehdit mektubunun ardından olayın ayrıntılarına ilişkin basına yayın yasağı getirilirken, yeni mektubun aynı şüpheli tarafından mı yoksa başka biri tarafından mı gönderildiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.Salı günü Bennett'in Raanana kentindeki evine içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderilmişti. İlk tehdit mektubunun ardından İsrail güvenlik güçleri, Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemlerini arttırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/sana-israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1055877499.html
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israil, naftali bennett, tehdit, mektup

İsrail Başbakanı Bennett'e ikinci kez tehdit mektubu gönderildi

17:08 28.04.2022
© REUTERS / POOLNaftali Bennett
Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / POOL
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e ikinci defa mermili tehdit mektubu gönderildi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ailesine son 48 saatte ikinci defa içinde kurşun bulunan bir tehdit mektubu gönderildiği duyuruldu. Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bennett'in oğluna içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderildi.
Önceki tehdit mektubu ile ilgili soruşturma açan İsrail polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yeni olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bennett ailesini hedef alan ilk tehdit mektubunun ardından olayın ayrıntılarına ilişkin basına yayın yasağı getirilirken, yeni mektubun aynı şüpheli tarafından mı yoksa başka biri tarafından mı gönderildiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
Salı günü Bennett'in Raanana kentindeki evine içinde mermi kovanı bulunan bir tehdit mektubu gönderilmişti. İlk tehdit mektubunun ardından İsrail güvenlik güçleri, Bennett ailesine yönelik koruma ve güvenlik önlemlerini arttırmıştı.
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