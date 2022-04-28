https://tr.sputniknews.com/20220428/isvecten-u-donusu-merkez-bankasi-faiz-oranini-25-baz-puan-artirdi--1055914683.html

İsveç'ten 'U dönüşü': Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırdı

İsveç'ten 'U dönüşü': Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırdı

Geçen toplantısında 2024'ün sonlarında faiz artırımına gidilmeyeceğini söyleyen İsveç Merkez Bankası 'U dönüşü' yaptı. Banka, politika faizinde 25 baz puanlık... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T11:45+0300

2022-04-28T11:45+0300

2022-04-28T11:52+0300

dünya

isveç

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faiz

faiz artırımı

faiz oranları

artış

karar

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İsveç de faiz artışına giden ülkeler kervanına katıldı. İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini 25 baz puan artırdı. Banka ayrıca, 2022 yılı içerisinde 3 artışın daha gerçekleştirileceğinin sinyallerini verdi. Yatırımcılar İsveç'ten bir faiz artırımı kararı bekliyordu ancak kararın kısa bir süre içinde gelmesi piyasalarda şaşkınlığa neden oldu. Riksbank'tan yapılan açıklamada, "Fiyat belirleme ve ücret oluşumunda yerleşik hale gelen yüksek enflasyona karşı koymak ve enflasyonun bir süre sonra hedefe dönmesini sağlamak için para politikası uygulanabilir. Yönetim Kurulu bu nedenle repo oranını yükseltmeye karar verdi" ifadeleri yer aldı. Bir önceki toplantıda, 2024 yılı sonuna kadar faizde artış öngörmeyen bankadan bu kararın çıkması 'U dönüşü' olarak yorumlandı. Kararın ardından İsveç'te enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220414/isvecte-enflasyon-30-yilin-zirvesini-gordu--1055554967.html

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