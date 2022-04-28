https://tr.sputniknews.com/20220428/kadinlara-para-verip-falakaya-yatiran-kargocuya-9-yil-hapis-istemi-1055919985.html

Kadınlara para verip, falakaya yatıran kargocuya 9 yıl hapis istemi

Kadınlara para verip, falakaya yatıran kargocuya 9 yıl hapis istemi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T. hakkında 2 ayrı... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T13:29+0300

2022-04-28T13:29+0300

2022-04-28T13:29+0300

türkiye

kayseri

falaka

kargo

hapis

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Melikgazi ilçesinde, bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı, 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.Falaka görüntülerini kaydedip başka kadınlarına gönderen Erkan T., benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa başvurmasının ardından gözaltına alındı. Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandı.Eşi ve diğer kadınlar şikayetçi olmadı Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesine başvuruldu. H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dedi. Diğer kadınlar da şikayet için başvuruda bulunmadı. Erkan T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri ile salıverildi.Soruşturma kapmasında Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Erkan T. hakkında diğer kadınlara eylemlerinden dolayı yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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kayseri, falaka, kargo, hapis