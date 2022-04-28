https://tr.sputniknews.com/20220428/kamu-borclarina-hazine-garantisi-artirildi-1055911245.html
Kamu borçlarına hazine garantisi artırıldı
Kamu borçlarına hazine garantisi artırıldı
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T07:56+0300
2022-04-28T07:56+0300
2022-04-28T08:50+0300
ekonomi
resmi gazete
kamu
borç
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Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.
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resmi gazete, kamu, borç
Kamu borçlarına hazine garantisi artırıldı
07:56 28.04.2022 (güncellendi: 08:50 28.04.2022) Abone ol
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı.
Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.
Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.