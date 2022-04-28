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https://tr.sputniknews.com/20220428/kamu-borclarina-hazine-garantisi-artirildi-1055911245.html
Kamu borçlarına hazine garantisi artırıldı
Kamu borçlarına hazine garantisi artırıldı
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T07:56+0300
2022-04-28T08:50+0300
ekonomi
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Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.
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resmi gazete, kamu, borç

Kamu borçlarına hazine garantisi artırıldı

07:56 28.04.2022 (güncellendi: 08:50 28.04.2022)
© AAHesap, kitap, ekonomi, büyüme rakamı
Hesap, kitap, ekonomi, büyüme rakamı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı.
Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.
Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.
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