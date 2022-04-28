https://tr.sputniknews.com/20220428/kilicdaroglu-yoksullukla-mucadelemizin-bundan-sonraki-adimlarini-ilk-genclere-soylemis-oldum-1055905862.html

Kılıçdaroğlu: Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk gençlere söyledim, başlıyoruz

Kılıçdaroğlu: Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk gençlere söyledim, başlıyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir grup gencin evlerini ziyaret etmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında 'yoksullukla... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T00:33+0300

2022-04-28T00:33+0300

2022-04-28T00:44+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

elektrik

elektrik kesintisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden evinden kareler paylaştı. Elektriğin olmadığı görülen fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir grup gençle sohbet ederken görüntülendi. CHP lideri paylaşımında "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…" ifadelerini kullandı.Evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan tarihinde eşiyle birlikte 1 hafta karanlıkta oturacaklarını belirtmişti.Halkın acısını yaşamak için karanlıkta oturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum, elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek. Enerjide KDV'yi sıfırla. Toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla" açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-halkimin-acisini-yasamak-icin-1-hafta-karanlikta-oturacagim-1055753671.html

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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi