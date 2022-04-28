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https://tr.sputniknews.com/20220428/kilicdaroglu-yoksullukla-mucadelemizin-bundan-sonraki-adimlarini-ilk-genclere-soylemis-oldum-1055905862.html
Kılıçdaroğlu: Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk gençlere söyledim, başlıyoruz
Kılıçdaroğlu: Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk gençlere söyledim, başlıyoruz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir grup gencin evlerini ziyaret etmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında 'yoksullukla... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T00:33+0300
2022-04-28T00:44+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
elektrik
elektrik kesintisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden evinden kareler paylaştı. Elektriğin olmadığı görülen fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir grup gençle sohbet ederken görüntülendi. CHP lideri paylaşımında "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…" ifadelerini kullandı.Evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan tarihinde eşiyle birlikte 1 hafta karanlıkta oturacaklarını belirtmişti.Halkın acısını yaşamak için karanlıkta oturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum, elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek. Enerjide KDV'yi sıfırla. Toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220421/kilicdaroglu-halkimin-acisini-yasamak-icin-1-hafta-karanlikta-oturacagim-1055753671.html
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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, elektrik kesintisi

Kılıçdaroğlu: Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk gençlere söyledim, başlıyoruz

00:33 28.04.2022 (güncellendi: 00:44 28.04.2022)
© FotoğrafKemal Kılıçdaroğlu, gençler
Kemal Kılıçdaroğlu, gençler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Fotoğraf
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir grup gencin evlerini ziyaret etmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında 'yoksullukla mücadelelerinde bundan sonraki adımları ilk gençlerle paylaştığını' ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden evinden kareler paylaştı. Elektriğin olmadığı görülen fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir grup gençle sohbet ederken görüntülendi.
CHP lideri paylaşımında "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz…" ifadelerini kullandı.
Evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan tarihinde eşiyle birlikte 1 hafta karanlıkta oturacaklarını belirtmişti.
Halkın acısını yaşamak için karanlıkta oturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum, elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek. Enerjide KDV'yi sıfırla. Toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla" açıklamasında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte 1 hafta boyunca karanlıkta kalacağız
21 Nisan, 21:36
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