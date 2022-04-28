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https://tr.sputniknews.com/20220428/kizamik-vakalari-1-yilda-yuzde-80-artti-1055912962.html
Kızamık vakaları 1 yılda yüzde 80 arttı
Kızamık vakaları 1 yılda yüzde 80 arttı
Kızamık vakaları dünya genelinde son 1 yılda yüzde 80 arttı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle kızamık aşılarının bazı ülkelerde iptal edilmesi bu artışta etkili... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T10:32+0300
2022-04-28T10:37+0300
dünya
kızamık
hastalık
kovid-19
pandemi
salgın
vaka
vaka sayısı
artış
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, 2022'nin Ocak ve Şubat aylarında 17 bin 338 kızamık vakasının tespit edildiği, geçen yılın aynı zamanlarında ise bu rakamın 9 bin 665 olduğu belirtildi.Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu ortaya çıkardı. 'Felaketin habercisi'Birleşmiş Milletler de (BM), kızamık vakalarının bu yıl Kovid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık yüzde 80 oranında arttığını belirtti. Bunun bir 'felaketin habercisi' olduğunu söyleyen BM, hastalığın yükselişiyle başka salgınların da yolda olabileceği konusunda uyardı.Unicef ​​ve DSÖ'den yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin dünya çapında Kovid dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığı ve milyonlarca çocuğun hayatını riske atabilecek 'mükemmel bir fırtına' yarattığı ifade edildi. Batı Afrika'da artan vakaların bildirilmesinden sonra sarı humma, önümüzeki süreçte yükselişe geçebilecek hastalıklar arasında yer aldı.'Aşılamada koronavirüs ile aynı öncelik düzeyine konulmalı'Yetkililer kızamık vakalarının daha da artabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, "Özellikle hâlâ Kovid'in etkileriyle başa çıkmaya çalışan ülkeler için endişeliyiz” dedi.Gregory, "Çocuk aşılarını, koronavirüste aşılamayı bitirme misyonuyla aynı öncelik düzeyine koyma zamanı geldi" diye ekledi. Çoğunlukla çocuklarda rastlanan virüsün neden olduğu hastalığın en ciddi komplikasyonları arasında körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, hastalığın yayılmasını önlemenin en iyi yolu. BM verilerine göre Somali, yüzde 46'lık bir oran ile aşılamada en kötü durumdaki ülkelerden biri.
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kızamık, hastalık, kovid-19, pandemi, salgın, vaka, vaka sayısı, artış

Kızamık vakaları 1 yılda yüzde 80 arttı

10:32 28.04.2022 (güncellendi: 10:37 28.04.2022)
© Fotoğraf: TwitterKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Fotoğraf: Twitter
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Kızamık vakaları dünya genelinde son 1 yılda yüzde 80 arttı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle kızamık aşılarının bazı ülkelerde iptal edilmesi bu artışta etkili oldu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, 2022'nin Ocak ve Şubat aylarında 17 bin 338 kızamık vakasının tespit edildiği, geçen yılın aynı zamanlarında ise bu rakamın 9 bin 665 olduğu belirtildi.
Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu ortaya çıkardı.

'Felaketin habercisi'

Birleşmiş Milletler de (BM), kızamık vakalarının bu yıl Kovid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık yüzde 80 oranında arttığını belirtti. Bunun bir 'felaketin habercisi' olduğunu söyleyen BM, hastalığın yükselişiyle başka salgınların da yolda olabileceği konusunda uyardı.
Unicef ​​ve DSÖ'den yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin dünya çapında Kovid dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığı ve milyonlarca çocuğun hayatını riske atabilecek 'mükemmel bir fırtına' yarattığı ifade edildi.
Batı Afrika'da artan vakaların bildirilmesinden sonra sarı humma, önümüzeki süreçte yükselişe geçebilecek hastalıklar arasında yer aldı.
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'Aşılamada koronavirüs ile aynı öncelik düzeyine konulmalı'

Yetkililer kızamık vakalarının daha da artabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.
Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, "Özellikle hâlâ Kovid'in etkileriyle başa çıkmaya çalışan ülkeler için endişeliyiz” dedi.
Gregory, "Çocuk aşılarını, koronavirüste aşılamayı bitirme misyonuyla aynı öncelik düzeyine koyma zamanı geldi" diye ekledi.
Çoğunlukla çocuklarda rastlanan virüsün neden olduğu hastalığın en ciddi komplikasyonları arasında körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonları bulunuyor.
Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, hastalığın yayılmasını önlemenin en iyi yolu. BM verilerine göre Somali, yüzde 46'lık bir oran ile aşılamada en kötü durumdaki ülkelerden biri.
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