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Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Türkiye'yi yakında ziyaret edeceğini söyledi
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Türkiye'yi yakında ziyaret edeceğini söyledi
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacağını... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T00:01+0300
2022-04-28T00:01+0300
politika
kolombiya
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Devlet Başkanı Duque, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kabul etti.Duque, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Terörizm ve sınır ötesi suçlarla mücadelede güvenlik, iş birliği ve ayrıca bilgi alışverişi açısından çok önemli bir fırsatla karşı karşıyayız." dedi.Terörizm ve sınırları aşan suçlarla mücadele konusunun iki ülke ilişkilerinde fırsatlar sunduğunu kaydeden Duque, bu konuları İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ele alacaklarını ifade etti.Duque, Türkiye ile yatırım koruma anlaşmasının önümüzdeki haftalarda Kongre'ye sunulacağını ve iki ülke için yatırım ve ticaret fırsatları yaratacak çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için çalışacaklarını belirtti.Ziyaretinden ötürü Çavuşoğlu'na teşekkür eden Duque, "Yenilenebilir enerji, altyapı, tarım, tarım işletmeciliği gibi farklı alanlarda ve ayrıca teknoloji alanında da Kolombiya'ya daha fazla Türk yatırımının gelmesi için gösterilen ilgiye değer veriyoruz." diye konuştu.Duque, Twitter hesabından Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını ve ayrıntılarını paylaşarak, "Sayın Bakan Kolombiya'yı bölgedeki en önemli ikinci ticaret ortağı olarak görüyor. Bu ziyaret, ülkelerimizin yararına ve ortak çalışmalarına birlikte ilerlemeye devam ettiğimizi bir kez daha teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu ise kendisine gösterilen ilgi nedeniyle Duque'ye teşekkür etti.Bakan Çavuşoğlu, "Kolombiya bizim için çok önemli bir ortak ve aynı zamanda Latin Amerika'ya yönelik politikamızı uygulayabilmemiz için kilit bir ortaktır." dedi.Çavuşoğlu, dün Kolombiya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya gelmişti.
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kolombiya, türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Türkiye'yi yakında ziyaret edeceğini söyledi

00:01 28.04.2022
© AAIvan Duque ve Mevlüt Çavuşoğlu
Ivan Duque ve Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacağını bildirdi.
Devlet Başkanı Duque, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kabul etti.
Duque, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Terörizm ve sınır ötesi suçlarla mücadelede güvenlik, iş birliği ve ayrıca bilgi alışverişi açısından çok önemli bir fırsatla karşı karşıyayız." dedi.
Terörizm ve sınırları aşan suçlarla mücadele konusunun iki ülke ilişkilerinde fırsatlar sunduğunu kaydeden Duque, bu konuları İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ele alacaklarını ifade etti.
Duque, Türkiye ile yatırım koruma anlaşmasının önümüzdeki haftalarda Kongre'ye sunulacağını ve iki ülke için yatırım ve ticaret fırsatları yaratacak çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için çalışacaklarını belirtti.
Ziyaretinden ötürü Çavuşoğlu'na teşekkür eden Duque, "Yenilenebilir enerji, altyapı, tarım, tarım işletmeciliği gibi farklı alanlarda ve ayrıca teknoloji alanında da Kolombiya'ya daha fazla Türk yatırımının gelmesi için gösterilen ilgiye değer veriyoruz." diye konuştu.
Duque, Twitter hesabından Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını ve ayrıntılarını paylaşarak, "Sayın Bakan Kolombiya'yı bölgedeki en önemli ikinci ticaret ortağı olarak görüyor. Bu ziyaret, ülkelerimizin yararına ve ortak çalışmalarına birlikte ilerlemeye devam ettiğimizi bir kez daha teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ise kendisine gösterilen ilgi nedeniyle Duque'ye teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu, "Kolombiya bizim için çok önemli bir ortak ve aynı zamanda Latin Amerika'ya yönelik politikamızı uygulayabilmemiz için kilit bir ortaktır." dedi.
Çavuşoğlu, dün Kolombiya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya gelmişti.
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