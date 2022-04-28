https://tr.sputniknews.com/20220428/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-prof-ilhan-1000-vaka-hedefi-yazin-yakalanabilir---1055918370.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan: 1000 vaka hedefi yazın yakalanabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan: 1000 vaka hedefi yazın yakalanabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğunun kalkması için belirlenen 1000... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T12:54+0300

2022-04-28T12:54+0300

2022-04-28T12:54+0300

koronavirüs

mustafa necmi ilhan

koronavirüs

maske

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları dışında kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlatarak, "Buna rağmen maske takmak isteyen vatandaşlarımız olabilir, kronik hastalığı olanlar, 65 yas üstü vatandaşlar kendilerini korumak amacıyla elbette maske takmaya devam edebilirler" dedi. Özellikle 65 yaş üzerinde olan vatandaşların, kronik hastalığı olanların aşılanmalarına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Prof. İlhan, "Ama bu bundan sonra hiç kimsenin hiçbir yerde maske takmayacağı anlamına da elbette gelmiyor. Örneğin çok kalabalık bir pazar yerine gitmiş olsa insanlar, çok kalabalık bir ortamda bekliyor olsa yine onların da kendilerini korumak için maske takmaları elbette doğru bir yaklaşım olabilir" diye konuştu. Prof. İlhan, maske zorunluluğunun toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında kullanımının kalkması için belirlenen 1000'in altında vaka hedefine ilişkin, "Azalma trendi içindeyiz, eğilimin nasıl gittiği önemli. Azalma eğiliminin sebat etmesi önemli. Yaz aylarında bu rakamların mümkün olabileceğini düşünüyorum. Aşağıya doğru gidiş trendi devam ediyor. Belki maskenin kullanımda kalması, bayramın gelmesi ile birlikte bir nebze artış bile söz konusu olabilir; ama çok fazla morali bozmamak gerekiyor. Biraz belki vakalar artabilir, biraz aşağıya doğru gidebilir; ama 2 binler bandından daha aşağıya doğru gidecektir. Yaz döneminde 1000 hedefini yakalayabiliriz" dedi.

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mustafa necmi ilhan, koronavirüs, maske