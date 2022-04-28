https://tr.sputniknews.com/20220428/kulis-6li-masada-kilicdaroglunun-adayligina-sicak-bakiliyor-1055915014.html

Kulis: 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılıyor

Kulis: 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “adaylığı” konusundaki açıklamaların 6’lı masadaki diğer partilerde de karşılık bulduğu belirtildi. CHP liderinin... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T11:29+0300

2022-04-28T11:29+0300

2022-04-28T11:29+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

aday

iyi parti

millet ittifakı

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, 24 Nisan’daki Balgat zirvesinin ardından yapılan ortak açıklamada, muhalefetin adayına yönelik yapılan “uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi” tanımlamasını anımsatan İyi Parti kanadı, “bu kriterlere en uygun isimlerden birinin Kılıçdaroğlu olduğunu” kaydediyor.Kılıçdaroğlu’nun “son dönemdeki toplumsal ayrışmaya karşı birleştirici rol üstlenebileceği” ifade ediliyor.Öte yandan İyi Partililer, “2023 seçimlerinin mutlaka kazanılması gerektiğinin” altını çizerek adayın belirlenmesi sürecinde “seçim gelene dek yapılan kamuoyu araştırmalarının yakından takip edileceğini” vurguluyor.6’lı masada yer alan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin de “Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına sıcak baktığına” dikkat çekiliyor.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, aday, iyi parti, millet ittifakı