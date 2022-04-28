https://tr.sputniknews.com/20220428/manisada-hizli-tren-santiyelerinden-mazot-calan-8-supheli-yakalandi-1055937465.html

Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı

Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren şantiyelerindeki iş makinalarından mazot çaldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

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manisa

türkiye

hızlı tren

şantiye

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Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Kısım ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Killik, Tepeköy, Caberfakılı, Matarlı mahallerinde iş makinalarından mazot çalınması üzerine inceleme başlattı.Ekipler, hızlı tren şantiyesinde çalışan ve iş makinalarından mazot çaldığını belirlediği F.Y, R.K, M.S, M.K, A.Ç, M.B, H.A. ve G.Ş'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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manisa, hızlı tren, şantiye