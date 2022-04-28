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Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı
Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren şantiyelerindeki iş makinalarından mazot çaldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T23:53+0300
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hızlı tren
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Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Kısım ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Killik, Tepeköy, Caberfakılı, Matarlı mahallerinde iş makinalarından mazot çalınması üzerine inceleme başlattı.Ekipler, hızlı tren şantiyesinde çalışan ve iş makinalarından mazot çaldığını belirlediği F.Y, R.K, M.S, M.K, A.Ç, M.B, H.A. ve G.Ş'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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manisa, hızlı tren, şantiye

Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı

23:53 28.04.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren şantiyelerindeki iş makinalarından mazot çaldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Kısım ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Killik, Tepeköy, Caberfakılı, Matarlı mahallerinde iş makinalarından mazot çalınması üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, hızlı tren şantiyesinde çalışan ve iş makinalarından mazot çaldığını belirlediği F.Y, R.K, M.S, M.K, A.Ç, M.B, H.A. ve G.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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