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Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Manisa'da öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen öğretmenin tutuklanmasına karar verildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T20:38+0300
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türkiye
çocuklara yönelik cinsel istismar
öğretmen
taciz
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Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Salihli'deki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.
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çocuklara yönelik cinsel istismar, öğretmen, taciz

Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

20:38 28.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org Çocuk anlatır, sen dinle
Çocuk anlatır, sen dinle - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Manisa'da öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen öğretmenin tutuklanmasına karar verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Salihli'deki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.
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