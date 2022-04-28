https://tr.sputniknews.com/20220428/manisada-tacizle-suclanan-ogretmen-tutuklandi-1055933547.html
Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
Manisa'da öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen öğretmenin tutuklanmasına karar verildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T20:38+0300
2022-04-28T20:38+0300
2022-04-28T20:38+0300
türkiye
çocuklara yönelik cinsel istismar
öğretmen
taciz
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Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Salihli'deki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çocuklara yönelik cinsel istismar, öğretmen, taciz
Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı
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Manisa'da öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen öğretmenin tutuklanmasına karar verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Salihli'deki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.