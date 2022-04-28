https://tr.sputniknews.com/20220428/manisada-tacizle-suclanan-ogretmen-tutuklandi-1055933547.html

Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Manisa'da tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Manisa'da öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen öğretmenin tutuklanmasına karar verildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T20:38+0300

2022-04-28T20:38+0300

2022-04-28T20:38+0300

türkiye

çocuklara yönelik cinsel istismar

öğretmen

taciz

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Manisa'nın Salihli ilçesinde öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Salihli'deki bir ilkokulda görevli 61 yaşındaki öğretmen T.G, öğrencilere tacizde bulunduğu suçlamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görevinden uzaklaştırılan öğretmen hakkında idari soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.

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çocuklara yönelik cinsel istismar, öğretmen, taciz