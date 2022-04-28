https://tr.sputniknews.com/20220428/merkez-bankasi-rezervleri-1089-milyar-dolara-geriledi-1055926334.html

Merkez Bankası rezervleri 108.9 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 108.9 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 22 Nisan haftasında 3 milyar 381 milyon dolar azalarak 108 milyar 916 milyon dolara geriledi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T16:07+0300

2022-04-28T16:07+0300

2022-04-28T16:07+0300

ekonomi

merkez bankası

ekonomi

döviz rezervi

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 22 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 941 milyon dolar azalışla 66 milyar 96 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Nisan'da 69 milyar 37 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 440 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 260 milyon dolardan 42 milyar 820 milyon dolara indi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 381 milyon dolar azalarak 112 milyar 297 milyon dolardan 108 milyar 916 milyon dolara geriledi.

https://tr.sputniknews.com/20220428/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yukseltti-1055913956.html

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merkez bankası, ekonomi, döviz rezervi