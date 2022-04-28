Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42.8'e çıkardı
11:00 28.04.2022 (güncellendi: 11:36 28.04.2022)
© AAŞahap Kavcıoğlu
© AA
Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'ten yüzde 42,8'a çıkardı. MB, ham petrol tahminini 102 dolara; gıda enflasyonu tahminini ise yüzde 49'a yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.
Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yükseldiğine işaret ederek, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz " dedi.
Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında güçlü artış olduğunu belirten Kavcıoğlu, "İlk çeyrekte enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri ve tedarik aksaklıkları, enflasyonun görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
TCMB, 27 Ocak'ta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için TÜFE tahminini yüzde 23,2 olarak açıklamıştı.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi.
İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret ediyor.
Artan yatırım ihtiyacının uzun vadeli TL yatırım kredileriyle karşılanması önem arz etmektedir.
Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz.
Türkiye büyümesinin yapısı ihracat odaklı önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. İhracatımız artış eğilimini ilk çeyrekte bölgesel risklere rağmen sürdürmüştür.
Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükselmiştir.
Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumlu hale getirilecektir. Liralaşma stratejisi TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asil unsurudur. Liralaşma stratejimizin önemli bir bileşeni de uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin üretim, yatırım ve ihracat artışlarıyla sürdürülebilir fiyat istikrarını desteklemektedir. Hane halkı, firma, banka bilançolarında mili paranın artması, tek ödeme amacının TL olması nihai hedefimizdir.
Ticari kredi büyümesi enflasyona kıyasla daha yavaş seyretmiştir. Kredilerin üretim, yatırım ve ihracat için kullandırılmasına yönelik makro ihtiyati tedbirlerimizi kararlılıkla uygulamaktayız..
Kavcıoğlu, "500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni para geliyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok" dedi.