https://tr.sputniknews.com/20220428/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yukseltti-1055913956.html

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42.8'e çıkardı

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42.8'e çıkardı

Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'ten yüzde 42,8'a çıkardı. MB, ham petrol tahminini 102 dolara; gıda enflasyonu tahminini ise yüzde... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T11:00+0300

2022-04-28T11:00+0300

2022-04-28T11:36+0300

şahap kavcıoğlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yükseldiğine işaret ederek, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz " dedi. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında güçlü artış olduğunu belirten Kavcıoğlu, "İlk çeyrekte enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri ve tedarik aksaklıkları, enflasyonun görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı. TCMB, 27 Ocak'ta açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu için TÜFE tahminini yüzde 23,2 olarak açıklamıştı.Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:Kavcıoğlu, "500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni para geliyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok" dedi.

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şahap kavcıoğlu