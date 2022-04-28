Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı

© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girКолонна военной техники двигается по Тверской улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Fotoğraf bankasına girВоенный тягач с танком Т-34-85 в колонне военной техники двигается по улице Земляной вал в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Алексей Майшев / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащий на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girКолонна военной техники двигается по Тверской улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girВоенная техника на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girПусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.