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Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı
Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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Moskova'da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı

23:01 28.04.2022
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Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girКолонна военной техники двигается по Тверской улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
1/9
© Sputnik / Максим Блинов
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
2/9
© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Виталий Белоусов / Fotoğraf bankasına girВоенный тягач с танком Т-34-85 в колонне военной техники двигается по улице Земляной вал в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
3/9
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
4/9
© Sputnik / Максим Блинов
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Алексей Майшев / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащий на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
5/9
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
6/9
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girКолонна военной техники двигается по Тверской улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
7/9
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girВоенная техника на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
8/9
© Sputnik / Максим Блинов
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girПусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к репетиции парада Победы в Москве - Sputnik Türkiye
9/9
© Sputnik / Максим Блинов
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