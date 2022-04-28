https://tr.sputniknews.com/20220428/papa-francis-kliselerin-kurbani-kayinvalidelere-iyi-davranin-1055915902.html
Papa Francis: Klişelerin kurbanı kayınvalidelere iyi davranın
Papa Francis: Klişelerin kurbanı kayınvalidelere iyi davranın
Katolik din adamı olduğundan evlenmeyen ve dolayısıyla halk dilinde 'kaynana dırdırı' tabir edilen hadiseye maruz kalmayan Papa Francis, kaynana meselesine de... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T11:59+0300
2022-04-28T11:59+0300
2022-04-28T12:38+0300
kayınvalide
papa francis
kaynana
yaşam
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Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Papa Francis, aile bağları ve genç nesille yaşlı nesil arasındaki ilişkilere odaklandı. "Yaşlıları sevin ve onurlandırın" mesajını veren Papa, 'Kaynana miti' hakkında uzun uzun konuşurken kayınvalidelerin genellikle 'klişelerin kurbanı' olduklarını söyledi.'Eşinizi doğuranı mutlu edin'"Şeytan olarak gördüğümüzü söylemiyorum, ama her zaman aşağılayıcı şekilde sunuluyor. Oysa kayınvalide, kocanızın veya karınızın annesidir" diyen Francis, gelinleri kayınvalideleriyle ilişkilerine özen göstermeye çağırarak "Eşinizi doğurdular. En azından onları mutlu edin" vurgusunu yaptı. Kayınvalidelere de tavsiyelerde bulunan Papa, “Size söylüyorum, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin” dedi.Papa, bir kadın için en güzel şey hakkında da fikir sahibi85 yaşındaki Francis şöyle konuştu: “Kayınvalide ne kadar uzaktaysa o kadar iyi, deriz kendi kendimize. Ama hayır; o bir anne, o yaşlı bir insan. Bir kadın için en güzel şeylerden biri torun sahibi olmaktır. Çocuklarının çocuk yapması, onu yeniden hayata döndürür.”2015'te tonu farklıydıPapa, 2015'te ABD'de binlerce kişilik bir kalabalığa hitabında ise şunları söylemişti: "Aileler kavga ediyor, bazen tabaklar uçabiliyor, çocuklar baş ağrısına neden oluyor, kayınvalidelerden bahsetmeyeceğim bile."
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kayınvalide, papa francis, kaynana
Papa Francis: Klişelerin kurbanı kayınvalidelere iyi davranın
11:59 28.04.2022 (güncellendi: 12:38 28.04.2022) Abone ol
Katolik din adamı olduğundan evlenmeyen ve dolayısıyla halk dilinde 'kaynana dırdırı' tabir edilen hadiseye maruz kalmayan Papa Francis, kaynana meselesine de el attı.
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Papa Francis, aile bağları ve genç nesille yaşlı nesil arasındaki ilişkilere odaklandı. "Yaşlıları sevin ve onurlandırın" mesajını veren Papa, 'Kaynana miti' hakkında uzun uzun konuşurken kayınvalidelerin genellikle 'klişelerin kurbanı' olduklarını söyledi.
'Eşinizi doğuranı mutlu edin'
"Şeytan olarak gördüğümüzü söylemiyorum, ama her zaman aşağılayıcı şekilde sunuluyor. Oysa kayınvalide, kocanızın veya karınızın annesidir" diyen Francis, gelinleri kayınvalideleriyle ilişkilerine özen göstermeye çağırarak "Eşinizi doğurdular. En azından onları mutlu edin" vurgusunu yaptı.
Kayınvalidelere de tavsiyelerde bulunan Papa, “Size söylüyorum, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin” dedi.
Papa, bir kadın için en güzel şey hakkında da fikir sahibi
85 yaşındaki Francis şöyle konuştu:
“Kayınvalide ne kadar uzaktaysa o kadar iyi, deriz kendi kendimize. Ama hayır; o bir anne, o yaşlı bir insan. Bir kadın için en güzel şeylerden biri torun sahibi olmaktır. Çocuklarının çocuk yapması, onu yeniden hayata döndürür.”
2015'te tonu farklıydı
Papa, 2015'te ABD'de binlerce kişilik bir kalabalığa hitabında ise şunları söylemişti:
"Aileler kavga ediyor, bazen tabaklar uçabiliyor, çocuklar baş ağrısına neden oluyor, kayınvalidelerden bahsetmeyeceğim bile."