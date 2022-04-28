Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220428/papa-francis-kliselerin-kurbani-kayinvalidelere-iyi-davranin-1055915902.html
Papa Francis: Klişelerin kurbanı kayınvalidelere iyi davranın
Papa Francis: Klişelerin kurbanı kayınvalidelere iyi davranın
Katolik din adamı olduğundan evlenmeyen ve dolayısıyla halk dilinde 'kaynana dırdırı' tabir edilen hadiseye maruz kalmayan Papa Francis, kaynana meselesine de... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T11:59+0300
2022-04-28T12:38+0300
kayınvalide
papa francis
kaynana
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053178800_0:282:2737:1822_1920x0_80_0_0_117428b33feaf7bca0440db293ce7aca.jpg
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Papa Francis, aile bağları ve genç nesille yaşlı nesil arasındaki ilişkilere odaklandı. "Yaşlıları sevin ve onurlandırın" mesajını veren Papa, 'Kaynana miti' hakkında uzun uzun konuşurken kayınvalidelerin genellikle 'klişelerin kurbanı' olduklarını söyledi.'Eşinizi doğuranı mutlu edin'"Şeytan olarak gördüğümüzü söylemiyorum, ama her zaman aşağılayıcı şekilde sunuluyor. Oysa kayınvalide, kocanızın veya karınızın annesidir" diyen Francis, gelinleri kayınvalideleriyle ilişkilerine özen göstermeye çağırarak "Eşinizi doğurdular. En azından onları mutlu edin" vurgusunu yaptı. Kayınvalidelere de tavsiyelerde bulunan Papa, “Size söylüyorum, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin” dedi.Papa, bir kadın için en güzel şey hakkında da fikir sahibi85 yaşındaki Francis şöyle konuştu: “Kayınvalide ne kadar uzaktaysa o kadar iyi, deriz kendi kendimize. Ama hayır; o bir anne, o yaşlı bir insan. Bir kadın için en güzel şeylerden biri torun sahibi olmaktır. Çocuklarının çocuk yapması, onu yeniden hayata döndürür.”2015'te tonu farklıydıPapa, 2015'te ABD'de binlerce kişilik bir kalabalığa hitabında ise şunları söylemişti: "Aileler kavga ediyor, bazen tabaklar uçabiliyor, çocuklar baş ağrısına neden oluyor, kayınvalidelerden bahsetmeyeceğim bile."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053178800_269:0:2737:1851_1920x0_80_0_0_b00512c8acbae64393b58220f8249051.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayınvalide, papa francis, kaynana

Papa Francis: Klişelerin kurbanı kayınvalidelere iyi davranın

11:59 28.04.2022 (güncellendi: 12:38 28.04.2022)
© REUTERS / REMO CASILLIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
Abone olTelegram
Katolik din adamı olduğundan evlenmeyen ve dolayısıyla halk dilinde 'kaynana dırdırı' tabir edilen hadiseye maruz kalmayan Papa Francis, kaynana meselesine de el attı.
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Papa Francis, aile bağları ve genç nesille yaşlı nesil arasındaki ilişkilere odaklandı. "Yaşlıları sevin ve onurlandırın" mesajını veren Papa, 'Kaynana miti' hakkında uzun uzun konuşurken kayınvalidelerin genellikle 'klişelerin kurbanı' olduklarını söyledi.

'Eşinizi doğuranı mutlu edin'

"Şeytan olarak gördüğümüzü söylemiyorum, ama her zaman aşağılayıcı şekilde sunuluyor. Oysa kayınvalide, kocanızın veya karınızın annesidir" diyen Francis, gelinleri kayınvalideleriyle ilişkilerine özen göstermeye çağırarak "Eşinizi doğurdular. En azından onları mutlu edin" vurgusunu yaptı.
Kayınvalidelere de tavsiyelerde bulunan Papa, “Size söylüyorum, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin” dedi.

Papa, bir kadın için en güzel şey hakkında da fikir sahibi

85 yaşındaki Francis şöyle konuştu:
“Kayınvalide ne kadar uzaktaysa o kadar iyi, deriz kendi kendimize. Ama hayır; o bir anne, o yaşlı bir insan. Bir kadın için en güzel şeylerden biri torun sahibi olmaktır. Çocuklarının çocuk yapması, onu yeniden hayata döndürür.”

2015'te tonu farklıydı

Papa, 2015'te ABD'de binlerce kişilik bir kalabalığa hitabında ise şunları söylemişti:
"Aileler kavga ediyor, bazen tabaklar uçabiliyor, çocuklar baş ağrısına neden oluyor, kayınvalidelerden bahsetmeyeceğim bile."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала