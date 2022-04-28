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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/peskov-musk-tarafindan-satin-alinan-twitterin-sansursuz-bir-yer-olacagindan-supheliyim-1055918965.html
Peskov: Musk tarafından satın alınan Twitter’ın sansürsüz bir yer olacağından şüpheliyim
Peskov: Musk tarafından satın alınan Twitter’ın sansürsüz bir yer olacağından şüpheliyim
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmasının Twitter’ı ‘her görüşün ifade edilebileceği sansürsüz bir yer hâline... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T13:10+0300
2022-04-28T13:25+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
elon musk
twitter
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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Musk tarafından satın alınmasının, Kremlin’in Twitter konusundaki düşüncelerini değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Peskov, “Rusya’nın bu şirket ile ilgili düşüncelerini şekillendiren; bu şirketin eylemleri, uyguladığı sansür, baskılayıcı ve ayrımcı davranışları ve enformasyonu manipüle edişiydi” yanıtı verdi. “Şirketin, yeni sahibi döneminde nasıl olacağını göreceğiz” diye devam eden Peskov, “Fakat Twitter’ın küresel bir şirket olduğunu ve küresel alanda kullanıldığını düşünürsek, Avrupa’nın resmi yetkililerinin Twitter’da tam bir özgürlüğe izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarını duyduk” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/twitterda-kaos-sansurculer-yasli-musk-cark-edip-ifade-ozgurlugu-hukumet-icin-neyse-odur-dedi--1055882320.html
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rusya, kremlin, elon musk, twitter

Peskov: Musk tarafından satın alınan Twitter’ın sansürsüz bir yer olacağından şüpheliyim

13:10 28.04.2022 (güncellendi: 13:25 28.04.2022)
© AFP 2022 / AMY OSBORNETwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / AMY OSBORNE
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmasının Twitter’ı ‘her görüşün ifade edilebileceği sansürsüz bir yer hâline getireceğine inanmadığını’ söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Musk tarafından satın alınmasının, Kremlin’in Twitter konusundaki düşüncelerini değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Peskov, “Rusya’nın bu şirket ile ilgili düşüncelerini şekillendiren; bu şirketin eylemleri, uyguladığı sansür, baskılayıcı ve ayrımcı davranışları ve enformasyonu manipüle edişiydi” yanıtı verdi.
“Şirketin, yeni sahibi döneminde nasıl olacağını göreceğiz” diye devam eden Peskov, “Fakat Twitter’ın küresel bir şirket olduğunu ve küresel alanda kullanıldığını düşünürsek, Avrupa’nın resmi yetkililerinin Twitter’da tam bir özgürlüğe izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarını duyduk” ifadelerini kullandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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