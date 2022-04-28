https://tr.sputniknews.com/20220428/peskov-musk-tarafindan-satin-alinan-twitterin-sansursuz-bir-yer-olacagindan-supheliyim-1055918965.html

Peskov: Musk tarafından satın alınan Twitter’ın sansürsüz bir yer olacağından şüpheliyim

Peskov: Musk tarafından satın alınan Twitter’ın sansürsüz bir yer olacağından şüpheliyim

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmasının Twitter’ı ‘her görüşün ifade edilebileceği sansürsüz bir yer hâline... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T13:10+0300

2022-04-28T13:10+0300

2022-04-28T13:25+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

elon musk

twitter

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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Musk tarafından satın alınmasının, Kremlin’in Twitter konusundaki düşüncelerini değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Peskov, “Rusya’nın bu şirket ile ilgili düşüncelerini şekillendiren; bu şirketin eylemleri, uyguladığı sansür, baskılayıcı ve ayrımcı davranışları ve enformasyonu manipüle edişiydi” yanıtı verdi. “Şirketin, yeni sahibi döneminde nasıl olacağını göreceğiz” diye devam eden Peskov, “Fakat Twitter’ın küresel bir şirket olduğunu ve küresel alanda kullanıldığını düşünürsek, Avrupa’nın resmi yetkililerinin Twitter’da tam bir özgürlüğe izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarını duyduk” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220427/twitterda-kaos-sansurculer-yasli-musk-cark-edip-ifade-ozgurlugu-hukumet-icin-neyse-odur-dedi--1055882320.html

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rusya, kremlin, elon musk, twitter